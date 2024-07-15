شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 17 Pro Max سيمتلك 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يتميز هاتف iPhone 17 Pro Max من أبل، المتوقع إطلاقه العام المقبل، بترقية كبيرة للكاميرا مع ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وفقًا لمحلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo، وفي أحدث مذكرة استثمارية له نُشرت على موقع Medium، أوجز كو التحسينات الرئيسية المتوقعة في الجهاز الرائد القادم، مع التركيز بشكل خاص على تقنية كاميرا Tetraprism التي تمت ترقيتها.

وكشف Kuo أن iPhone 17 Pro Max سيكون مزودًا بكاميرا رباعية بدقة 48 ميجابكسل، مصممة لتوفير جودة صور فائقة وقدرات تكبير متقدمة، ويقال إن نظام الكاميرا الجديد سيستخدم مستشعر CIS مقاس 1 / 2.6 بوصة بدقة 48 ميجابكسل، وهو تحسن كبير مقارنة بمستشعر 1 / 3.1 بوصة بدقة 12 ميجابكسل المتوقع لنماذج iPhone 16 Pro المقرر ظهورها لأول مرة هذا العام.

بالإضافة إلى iPhone 17 Pro Max، من المتوقع أن يحتوي كل من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على عدسات مقربة Tetraprism، ويقال إن هذه التقنية، التي كانت حصرية سابقًا لنماذج Pro Max الأكبر حجمًا، ستكون متاحة في كلا الإصدارين Pro، ومن المتوقع أن توفر طرازات iPhone 16 Pro تقريب بصري يصل إلى 5x على الأقل وما يصل إلى 25x تقريب رقمي.

وذكر Kuo أيضًا احتمال أن تكون كاميرا Tetraprism التي تمت ترقيتها حصرية لجهاز iPhone 17 Pro Max في البداية، وإذا استمر هذا التفرد، فمن المرجح أن يتم توسيع تقنية الكاميرا المتقدمة لتشمل طرازي iPhone 18 Pro في عام 2026.

ويتضمن تطوير كاميرا Tetraprism المحدثة تصميم منشورات جديدة بعامل شكل أقصر، مما يقلل من ارتفاع وحدة الكاميرا، ويتوافق هذا التقرير مع المطالبات السابقة التي قدمها جيف بو من شركة Haitong International Securities.

في الآونة الأخيرة، أفاد Pu أن طرازات iPhone 16 Pro ستحتوي أيضًا على عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وستؤدي هذه الترقية إلى وضع iPhone 17 Pro Max كأول iPhone مزود بنظام كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، بما في ذلك العدسات الرئيسية والواسعة للغاية والمقربة، وبالمقارنة، تتميز موديلات iPhone 15 Pro الحالية بمزيج من العدسات الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، والعدسات المقربة بدقة 12 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تظهر سلسلة iPhone 16 لأول مرة في سبتمبر من هذا العام، وتتمتع شركة أبل بسجل حافل في إطلاق أجهزة iPhone الجديدة في سبتمبر، ومن المتوقع أن يحدث الشيء نفسه مع أجهزة 2024 أيضًا.