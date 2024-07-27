تكنولوجيا: إختبارات رقاقة Exynos 1580 تكشف عن آداء الرقاقة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت رقاقة Exynos 1580 القادمة من سامسونج في منصة Geekbench 5 التي كشفت عن تفاصيل آداء الرقاقة في الإختبارات.

سجلت رقاقة Exynos 1580 في منصة Geekbench برمز Santa، ولقد حققت الرقاقة في إختبارات Geekbench 5 عدد 1046 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3678 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ويمكن مقارنة آداء Exynos 1580 في الإختبارات بآداء رقاقات Snapdragon 888 وExynos 2100، حيث سجلت تحسينات في الآداء بنسبة 17% و9%، بينما تأتي رقاقات Exynos 1480 وExynos 1580 بنفس الآداء تقريباً.

ومن المتوقع أن تقدم رقاقة Exynos 1580 للأسواق مع إنطلاق هاتف Galaxy A56 الذي يقدم للأسواق بشكل رسمي في ربيع عام 2025، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الرقاقة.

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