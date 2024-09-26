تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy S24 FE رسمياً بمعالج Exynos 2400e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج النقاب اليوم عن هاتف Galaxy S24 FE الذي ينطلق بمعالج Exynos 2400e، وسعة كبيرة للبطارية.

يتميز هاتف Galaxy S24 FE بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، أي أكبر 0.3 من الإصدار السابق، كما تتميز الشاشة بجودة عرض FHD+، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz أو 60Hz، كما تأتي بتقنية Vision Booster لسطوع أعلى للشاشة في ساعات النهار.

وتدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Exynos 2400e، كما يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف منصة Galaxy AI لمميزات الذكاء الإصطناعي.

أيضاً تقدم سامسونج ميزة “ProVisual engine” التي قدمت في إصدارات سامسونج المميزة في هاتف Galaxy S24 FE الجديد، والتي تقدم معالجة بتقنية الذكاء الإصطناعي عند التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع تحسين دقة الألوان في “Super HDR”، وتحسين جودة التكبير البصري حتى مرتين.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات (f/1.8)، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات (f/2.4) لتكبير بصري حتى 3 مرات، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات (f/2.2) وزوايا عرض فائقة الإتساع 123 درجة.

كما يضم هاتف Galaxy S24 FE كاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل، مع محرك “ProVisual”، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4700 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

ويتميز S24 FE بأبعاد 162.0 في 77.3 في 8.0مم، ووزن 213 جرام، أي يتميز بتصميم أطول 4مم من الإصدار السابق وأنحف بنسبة ضئيلة، ووزن أكبر 4 جرام مقارنة بهاتف S23 FE.

كما يدعم هذا الإصدار تقنية البلوتوث 5.4، و(Wi-Fi 6E (802.11ax، ويدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G، ويتميز الهاتف بتصميم مقاوم للماء والأتربة بمعايير IP68.

وينطلق Galaxy S24 FE بنظام تشغيل Android 14، وواجهة OneUI 6.1، ويدعم تحديث النظام حتى 7 سنوات، وأيضاً تحديث برمجيات الحماية حتى 7 سنوات.

أيضاً يأتي الهاتف بمنصة Galaxy AI لمميزات الذكاء الإصطناعي التي تتضمن ميزة رسم دائرة للبحث، وميزة الترجمة الصوتية الحية للمكالمات، مع دعم بعض تطبيقات الطرف الثالث بهذه الميزة، أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بميزة إقتراحات كتابة البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الإجتماعي، مع قوالب الملاحظات التلقائية، وتلخيص الملاحظات الصوتية، وأيضاً ترجمة وثائق PDF.

وتبدأ سامسونج اليوم في تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Galaxy S24 FE، على أن يتوفر للبيع في الأسواق قريباً.

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