شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات.. أبل تطلق هاتف أيفون 17 Slim العام المقبل بدلا من نسخ Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت كلمة "نحيف وقوي" هي الشعار الجديد لمصنعي الهواتف الذكية، حيث تركز الشركات بشكل متزايد على التصميم لجعل الأجهزة أنحف وأنيقة وذات شاشات كبيرة ولكنها مليئة بالميزات، ويبدو أن شركة آبل مستعدة أيضًا للانطلاق في هذا الاتجاه.

وفي حين تخطط الشركة لإطلاق سلسلة آيفون 16 هذا العام، تشير الشائعات إلى أن آبل تخطط العام المقبل لتقديم طراز جديد فائق النحافة، آيفون 17، إلى مجموعتها، ووفقًا للمحلل مينج تشي كو، من المرجح أن يتم إطلاق الطراز الجديد، المسمى آيفون 17 سليم، في النصف الثاني من عام 2025.

ووفقًا لكو، من المتوقع أن يتميز آيفون 17 سليم الجديد بشاشة مقاس 6،6 بوصة بدقة تبلغ حوالي 2740 × 1260 بكسل، مما يوفر صورًا واضحة ونابضة بالحياة، وعلى عكس سابقاته، يُقال إن هذا الطراز يركز على الجماليات والجاذبية المادية على مواصفات الأجهزة القوية، من المرجح أن يكون عامل الشكل فائق النحافة نقطة بيع رئيسية، حيث يجذب المستهلكين الذين يعطون الأولوية للأجهزة الأنيقة والراقية.

ومن المتوقع أيضًا أن يجسد iPhone 17 Slim القادم رؤية أبل لإنشاء هاتف ذكي "لوح زجاجي واحد"، يتضمن هذا المفهوم تقليل الحواف المرئية، ودمج وحدة Face ID أسفل الشاشة، وربما تقليل أو إزالة منطقة Dynamic Island.

وبالنسبة للجسم، من المتوقع أن تستخدم أبل إطارًا من سبائك التيتانيوم والألمنيوم، وتتخطى إطارات التيتانيوم الأثقل المستخدمة في طرازي Pro وPro Max الحاليين، في حين أن الجماليات ستكون ذات أولوية قصوى، فإن iPhone 17 Slim لن يتنازل عن الطاقة ويقال إنه مدعوم بشريحة A19 من أبل، مع احتمالية أن تتميز المتغيرات الأعلى نهاية بشريحة A19 Pro، بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الجهاز على شريحة 5G داخلية من أبل، مما يضمن اتصالاً قويًا وأداءً محسنًا للشبكة.

ويقال إن تغييرًا ملحوظًا آخر في iPhone 17 Slim هو إعداد الكاميرا، يُشاع أن الجهاز سيضم كاميرا خلفية واحدة عريضة، وهو تحول كبير عن مجموعات الكاميرات المتعددة التي نراها في النماذج الحالية.

استبدال نماذج iPhone Plus؟

في وقت سابق، كانت هناك شائعات بأن أبل ستضع iPhone 17 Slim الجديد كنموذج متطور، ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أنه سيكون أقل قوة من نماذج Pro ومن المرجح أن يحل محل نماذج Plus، في أحد تقاريره، اقترح جيف بو أن iPhone 17 Slim سيحل محل نموذج Plus في الواقع.

ومع ذلك، اقترح تقرير آخر صادر عن Information أن هذا النموذج الجديد سيكون نموذجًا فائق الجودة، بسعر أعلى من Pro Max، وفقًا للمصادر، أشار التقرير إلى أن النموذج الجديد، المسمى داخليًا D23، يمثل إعادة تصميم رئيسية، على غرار iPhone X، الذي سوقته أبل باعتباره قفزة تكنولوجية من الأجيال السابقة.

ومع ذلك، يشير تقرير آخر وفقًا لموقع 9to5Mac إلى أن مواصفات جهاز Slim ستكون أقل من مواصفات طرازي Pro، وبالأمس فقط، اقترح كو أنه قد يحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط، لذا فمن غير المرجح أن يقارن الطراز بطراز Pro وقد يحل محل طرازي Plus أو قد يصل كطراز جديد بأسعار معقولة، لكن كل شيء مجرد تكهنات، ولا يوجد شيء مؤكد من قبل شركة أبل.