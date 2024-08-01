شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسهل إزالة مقاطع الفيديو المزيفة من نتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

طرحت جوجل تحديثات للبحث بهدف جعل العثور على التزييف العميق الصريح أمرًا صعبًا قدر الإمكان، كجزء من معركتها الطويلة والمستمرة ضد الصور التي تم التلاعب بها ذات المظهر الواقعي، وتسهل الشركة على الأشخاص الحصول على صور مزيفة غير موافقة عليها والتي تم إزالتها من البحث.

وقد كان من الممكن للمستخدمين منذ فترة طويلة طلب إزالة هذه الأنواع من الصور بموجب سياسات Google، والآن عندما توافق جوجل على طلب إزالة شخص ما، ستقوم أيضًا بتصفية جميع النتائج الصريحة في عمليات البحث المماثلة عنه.

وستقوم أنظمة الشركة بالبحث عن أي تكرارات للصورة المسيئة وإزالتها أيضًا، ويمكن أن يساعد هذا التحديث في تخفيف بعض مخاوف الضحية إذا كانوا قلقين بشأن ظهور نفس الصورة مرة أخرى على مواقع الويب الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قامت جوجل بتحديث أنظمة التصنيف الخاصة بها بحيث إذا بحث المستخدم على وجه التحديد عن التزييف العميق الصريح باسم الشخص، ستظهر النتائج "محتوى عالي الجودة وغير صريح" بدلاً من ذلك إذا كانت هناك مقالات إخبارية عن هذا الشخص، على سبيل المثال، فسوف تعرض النتائج تلك المقالات، وبناءً على إعلان جوجل، يبدو أن لديها أيضًا خطط لتعليم المستخدم الذي يبحث عن التزييف العميق من خلال إظهار النتائج التي تناقش تأثيرها على المجتمع.

ومع ذلك، لا تريد جوجل مسح نتائج المحتوى المشروع، مثل المشهد العاري للممثل، في محاولتها لإبعاد التزييف العميق من صفحة النتائج الخاصة بها.

وتعترف بأنه لا يزال أمامها الكثير من العمل للقيام به عندما يتعلق الأمر بفصل الصور المشروعة عن الصور الصريحة المزيفة، على الرغم من أن هذا لا يزال قيد التنفيذ، إلا أن أحد الحلول التي تم تنفيذها هو خفض ترتيب المواقع التي تلقت عددًا كبيرًا من عمليات الإزالة بسبب الصور التي تم التلاعب بها في البحث.

وتوضح جوجل أن هذه "إشارة قوية جدًا إلى أنه ليس موقعًا عالي الجودة"، مضيفة أن هذا النهج نجح بشكل جيد مع أنواع أخرى من المحتوى الضار في الماضي.