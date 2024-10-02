شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تشبه أجهزة الآيباد.. أبل تطور شاشة ذكية جديدة توفر العديد من المميزات والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل لخوض تجربة جديدة فى مجال المنازل الذكية تبدأ بشاشة ذكية قد تطلقها العام المقبل، ووفقًا "لمارك جورمان" من بلومبرج كتب فى نشرة Power On الخاصة به، فإن الشاشة ستستخدم نظام تشغيل جديدًا يسمى homeOS، والذى يعتمد على tvOS الخاص بتلفزيون أبل.

ويذكر جورمان، أن الشاشة ستعمل على تشغيل تطبيقات أبل مثل التقويم والملاحظات والصفحة الرئيسية.

وفيما يتعلق بالتصميم فإن أبل اختبرت نماذج أولية بمغناطيس للتثبيت على الحائط، والتى ستدعم Apple Intelligence وهو شيء لا تفعله HomePods من ابل حاليًا.

وأوضحت التسريبات حول هذا الجهاز تدور منذ بعض الوقت عن عوامل الشكل التى تتراوح من HomePod بشاشة إلى شاشة متصلة بذراع آلية تدور لمواجهتك فى مكالمات الفيديو، ولكن المنتجات على هذا المنوال بدت أكثر واقعية مؤخرًا.

وأشارت تسريبات حديثة أخرى إلى أن جهاز "HomeAccessory" القادم قريبًا سيكون على شكل مربع، وقد يتمكن المستخدمون من استخدام إيماءات اليد من بعيد للتحكم فيه، وأفاد موقع MacRumors بوجود مراجع برمجية واضحة للجهاز ونظام التشغيل homeOS.



وتبدو شاشة مثل هذه أكثر واقعية من فكرة الشاشة الروبوتية لشركة أبل، كما يمكن أن تكون أقل تعقيدًا وأقل تكلفة من محاولة استخدام جهاز iPad كجهاز تحكم مخصص للمنزل الذكي.