شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ستارلاينر تجتاز فحوصات ما قبل الرحلة الفضائية لكنها لا تزال بلا موعد للعودة والان مع تفاصيل الخبر

مر شهران تقريبًا منذ أن التحمت مركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج سبيس بمحطة الفضاء الدولية (ISS) في أول رحلة مأهولة لها.

وكان من المفترض أن تستمر المهمة لمدة أسبوع واحد فقط، ولكن المشكلات المتعلقة بمحركات المركبة الفضائية، بالإضافة إلى تسرب الهيليوم، أجبرت المهندسين على تأجيل رحلة العودة حتى يتمكنوا من التأكد من أن ستارلاينر قادرة على القيام بذلك.

وكجزء من العمل لمحاولة فهم الحالة الحالية لمركبة ستارلاينر، أجرت وكالة ناسا اختبار نار ساخن قبل عدة أيام شمل محركات الدفع الخاصة بمركبة ستارلاينر، والتي تعد حيوية لوضع المركبة الفضائية في المسار الصحيح لدخول الغلاف الجوي للأرض عندما تعيد أخيرًا أعضاء الطاقم سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى الوطن.

وفى تحديث جديد تمت مشاركته اليوم ، قالت شركة بوينج سبيس : "تم التدريب والتحضير والتحقق وإعادة التعبئة والتفتيش يقوم فريق ستارلاينر بمراجعة قوائم المراجعة ليكون جاهزًا للعودة عندما يتم اختيار التاريخ".

وتم قضاء يوم الثلاثاء في مراجعة إجراءات عملية الانفصال، مع وجود فرق على الأرض تشغل وحدات التحكم الخاصة بها في مركز التحكم في البعثة في هيوستن وفي مركز التحكم في البعثة التابع لشركة بوينج (BMCC) في مركز كينيدي للفضاء.

وقالت شركة بوينج: " عملت فرق ستارلاينر وناسا معًا في مختبر بوينج لتكامل البرمجيات والإلكترونيات الجوية (ASIL) لتطوير واختبار وتقديم معلمات بيانات محدثة للعودة المحتملة طوال شهر أغسطس".

ودخل الطاقم أيضًا مركبتهم الفضائية لإعادة ملء أنظمة المياه الخاصة بها وفحص ضغط بدلاتهم الفضائية".

وأكمل ويليامز وويلمور أيضًا فحصًا خارجيًا روتينيًا لمركبة ستارلاينر باستخدام الذراع الآلي كندارم الموجود خارج محطة الفضاء.

ومن الجدير بالذكر أن بطاريات ستارلاينر كانت صالحة للعمل لمدة 45 يومًا في الفضاء، لكن المهندسين قالوا الآن إن البطاريات صالحة للعمل لمدة 90 يومًا ، وسوف ينتهي هذا الحد بحلول نهاية أغسطس، لذا يجب أن نتوقع حلًا للمشكلة المستمرة في الأسابيع القليلة المقبلة

وهناك عدد من النتائج المحتملة ، وقد تعتبر وكالة ناسا أن ستارلاينر آمنة للعودة المأهولة وتمضي قدمًا كما هو مخطط لها.

بدلاً من ذلك، قد تقرر وكالة الفضاء، من باب الحيطة والحذر، إعادة ستارلاينر إلى الوطن بدون طاقم ، وفي هذه الحالة، سيتعين على ويليامز وويلمور إما ركوب مركبة سبيس إكس كرو دراجون الراسية حاليًا في محطة الفضاء الدولية، أو الانتظار حتى ترسل سبيس إكس مركبة كرو دراجون فارغة لجمعهما، أصرت وكالة ناسا على أن رائدي الفضاء ليسا عالقين .