شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام تطرح تحديثا جديدا للتطبيق .. تعرف على أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم Telegram تحديثًا رئيسيًا يضم متصفحًا جديدًا داخل التطبيق مع دعم علامات التبويب المتعددة، ومتجر تطبيقات صغير، وفئة جديدة من التطبيقات الصغيرة، حيث يتضمن التحديث أيضًا خيار إهداء النجوم للأصدقاء والعديد من التحسينات الأخرى، وتعد الميزات الجديدة هي:

متصفح Telegram

يدعم المتصفح الجديد داخل التطبيق علامات تبويب متعددة، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين الرسائل ومواقع الويب والمقالات والتطبيقات الصغيرة، وهو يدعم مواقع الويب اللامركزية المستضافة على TON، مما يجعل Web3 متاحًا لمستخدمي Telegram البالغ عددهم مليار مستخدم شهريًا.

يمكن للمستخدمين الآن طي الصفحات وإعادة فتحها من الشريط السفلي، وإضافة إشارات مرجعية، والمتابعة من حيث توقفوا بعد التحقق من الإشعارات.

متجر التطبيقات الصغير

قالت Telegram إنه مع تفاعل أكثر من 500 مليون من مستخدميها البالغ عددهم 950 مليونًا مع التطبيقات الصغيرة شهريًا، يقدم التحديث علامة تبويب جديدة "تطبيقات" في البحث، ويعرض هذا التبويب التطبيقات الصغيرة الشائعة الاستخدام، ويمكن للمطورين الآن تحميل عروض الفيديو التوضيحية ولقطات الشاشة للمعاينة.

المشاركة من التطبيقات الصغيرة إلى القصص

يمكن للتطبيقات الصغيرة الآن إنشاء محتوى لقصص Telegram، مثل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو لقطات من لوحات المتصدرين، تساعد هذه الميزة المستخدمين على مشاركة إنجازات التطبيق والترويج للتطبيقات الصغيرة ضمن جهات الاتصال الخاصة بهم.

إهداء النجوم للأصدقاء

يمكنك الآن شراء وإهداء نجوم Telegram للأصدقاء، يمكن استخدام النجوم للسلع الرقمية في التطبيقات الصغيرة أو المحتوى المدفوع في القنوات، سيتم تسليط الضوء على المحتفلين بعيد الميلاد في أعلى القائمة، وستظهر النجوم المهداة كصناديق هدايا متحركة في الدردشات.

الفلاش لرسائل الفيديو

يتيح التحديث الجديد للمستخدمين استخدام الفلاش الأمامي لرسائل الفيديو الأكثر سطوعًا في الإضاءة المنخفضة. اضغط مع الاستمرار على أيقونة الكاميرا للتسجيل، واسحب لأعلى لمواصلة التسجيل، وانقر على أيقونة الفلاش لتنشيطها.

أداة الطقس في القصص

يمكن للمستخدمين الآن إضافة أداة طقس متحركة إلى قصصهم، والتي تتكيف تلقائيًا بين درجة مئوية وفهرنهايت بناءً على إعدادات جهاز المشاهد، كما تعرض الأداة أيضًا طور القمر في الليالي الصافية. وتتضمن الخيارات الإضافية إضافة الموسيقى أو الروابط أو الموقع من قسم "الملصقات".

أغلفة القصص

يمكن للمستخدمين اختيار إطار صورة غلاف لقصص الفيديو الخاصة بهم عند نشرها على ملفاتهم الشخصية.