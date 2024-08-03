شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل قرار انتل بخفض أكثر من 15 ألف وظيفة لتقليل التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت إنتل في تحديث ربع سنوي ساحق أنها ستخفض أكثر من 15% من قوتها العاملة، وتعد عمليات التسريح، التي قد تؤثر على أكثر من 15000 وظيفة، جزءًا من خطة الشركة لخفض التكاليف البالغة 10 مليارات دولار لاستعادة الاستقرار المالي.

وسجلت شركة إنتل خسارة صافية قدرها 1.6 مليار دولار في الربع الثاني، متراجعة من صافي الدخل البالغ 1.5 مليار دولار الذي أعلنته في نفس الفترة من عام 2023.

وخاطب الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر الموظفين بمذكرة تقر بنطاق إعلانات اليوم ، وقال "هذه أخبار مؤلمة بالنسبة لي أن أشاركها ، أعلم أن القراءة ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لك ، ويعد هذا يومًا صعبًا للغاية بالنسبة لشركة Intel حيث نقوم بإجراء بعض التغييرات الأكثر أهمية في تاريخ شركتنا."

وبالإضافة إلى خفض الوظائف، تتضمن خطة خفض التكاليف إنشاء تقارير مالية منفصلة لمنتجات إنتل وIntel Foundry ، وشهد فرع Intel Foundry خسارة تشغيلية قدرها 2.8 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يزيد عن خسارة التشغيل البالغة 1.8 مليار دولار التي شهدها خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وكانت شركة إنتل بصدد إصلاح مسابكها لجعلها أكثر قدرة على المنافسة، وفي غضون ذلك كان عليها الاعتماد على شركات أخرى في بعض الإنتاج ، وتقوم شركة TSMC، وهي نفس الشركة المصنعة التي تستخدمها Apple وQualcomm وAMD، بإنتاج رقائق Lunar Lake الجديدة.

وتلقت الشركة ضربة إضافية في نظر الجمهور عندما بدأت وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب من الجيلين الثالث عشر والرابع عشر تواجه مشكلات عدم الاستقرار.

على الرغم من أنه من المتوقع حدوث إصلاح هذا الشهر لمنع حدوث أي مشكلات أخرى، إلا أن أي ضرر تسببه أخطاء الرمز الصغير لوحدات المعالجة المركزية يبدو دائمًا.