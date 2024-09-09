رونالدو يزلزل عالم السوشيال.. 60 مليون بـ"اليوتيوب" في 3 أسابيع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي في ضرب الأرقام القياسية العالمية والتاريخية في عالم السوشيال ميديا، بل تمكن من تغيير ملامح هذا العالم المثير بطريقته الخاصة.

فقد بلغ عدد المتابعين له عبر قناته بـ"يوتيوب" 60 مليوناً في غضون أقل من 3 أسابيع، بل إنه سوف يحقق منها مكاسب مالية تتجاوز 20 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، أي أعلى من راتبه حينما كان لاعباً في صفوف ريال مدريد.

وبعيداً عن يوتيوب ومكاسبه المالية المتوقعة، فإن رونالدو بصفة عامة هو الشخص الأكثر متابعة عبر منصات السوشيال ميديا في العالم، حيث يقترب من ضرب حاجز المليار متابع، مما يبرهن على شعبيته المذهلة عالمياً، خاصة أنه يملك حياة مثيرة خارج الملعب أيضاً.

وما زال رونالدو، قائد النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، يتابع نجاحه داخل وخارج الملعب، وخاصة في مجال الإعلام.

وأطلق "الدون" منذ عدة أسابيع قناة عبر موقع "يوتيوب"، تحت مسمى (UR CRISTIANO)، بهدف التواصل مع متابعيه وعشاقه، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر "بودكاست".

وحققت قناة رونالدو، أرقاما قياسية خلال وقت قياسي بعد أن تخطت قناته حاجز الـ14 مليون مشترك في أول 24 ساعة، ليتمكن من حسم دروع الـ100 ألف والمليون والـ10 مليون مشترك في يوم واحد.

60 مليون متابع و20 مليون دولار

وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، قاربت قناة "صاروخ ماديرا" على تخطي حاجز الـ60 مليون مشترك، بعد أقل من 3 أسابيع على افتتاح القناة.

وبحسب التقرير الذي نشره حساب " TCR" على منصة "إكس"، والمهتم بمتابعة أخبار النجم البرتغالي، فإن أرباح رونالدو، من موقع "يوتيوب" ستصل إلى 20 مليون دولار، بنهاية العام، كما أشارت شبكة RT .

وعلى هذا ستكون أرباح رونالدو البالغ 39 عاما، من يوتيوب متساوية تقريبا مع راتبه السنوي عندما كان لاعبا مع ريال مدريد، مع العلم أن أرباح "يوتيوب" كانت في الثلث الأخير من العام، عكس راتبه مع الفريق الإسباني، الذي كان على مدار العام بأكمله.

وفي تقرير سابق لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكر أن المعدل القياسي الحالي الذي يدفعه يوتيوب هو حوالي 6 دولارات لكل ألف مشاهدة.

ومنذ بدء تشغيل قناته نشر كريستيانو نحو 20 فيديو تجاوز مجموع مشاهداتها الـ177 مليون مشاهدة، وفق هذه الإحصائيات يمكن تقدير الإيرادات بين 1.200 و6 آلاف دولار لكل مليون مشاهدة.

ويذكر أن النجم البرتغالي يخوض حاليا موسمه الثالث مع فريق النصر السعودي بعد انضمامه إليه في عام 2023 بصفقة انتقال مجانية عقب إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.