شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مانعها تشوفهم.. إيلون ماسك وجرايمز في المحكمة لمناقشة حضانة أطفالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى إيلون ماسك وجرايمز في محكمة بتكساس، لجلسة استماع بشأن نزاع الحضانة بينهما، وكان الزوجان السابقان في معركة مستمرة منذ سبتمبر على حضانة الأطفال الثلاثة الذين يتشاركونهما: X Æ A-12 البالغ من العمر 3 سنوات، والمعروف أيضًا باسم الطفل X، وإكسا البالغ من العمر عامين، وتاو البالغ من العمر عام واحد، وفقاً لموقع businessinsider.

والتقى الاثنان في أوستن يوم الجمعة لمعالجة سلسلة من الاقتراحات، بما في ذلك اقتراح بوقف الإجراءات مؤقتًا، وصل " ماسك " برفقة ثلاثة حراس أمن خاصين، رافقوه إلى الحمام ثم إلى قاعة المحكمة لاحقًا، كما تمركز ثلاثة عمداء مسلحين في مقاطعة ترافيس داخل وخارج قاعة المحكمة.

وصلت جرايمز، واسمها الحقيقي كلير إليز باوتشر، بعد " ماسك " قبل دقائق من بدء جلسة الاستماع.

تم إغلاق القضية أمام الجمهور في ديسمبر، ووافق القاضي على إغلاق قاعة المحكمة أمام الصحافة والجمهور بعد دقائق فقط من بدء الجلسة، واضطرت مجموعة صغيرة من المتفرجين إلى مغادرة القاعة، وقام حراس " ماسك " بدفع أحد المراسلين بخفة أثناء خروجهم من قاعة المحكمة.

وقال ليندسي إيكيل، محامي ماسك، يوم الجمعة: "سندخل في العديد من التفاصيل المتعلقة بهؤلاء الأطفال".

وافق محامي جرايمز، جيفري وايزبرت، على اقتراح إغلاق قاعة المحكمة، مشيرًا إلى "مخاوف أمنية" تتعلق بالأطفال، وبعضها يتعلق بالقضية.

وكان جاريد بيرشال، اليد اليمنى لـ " ماسك "، حاضرًا أيضًا، وغادر "بيرشال" قاعة المحكمة مع بعض أفراد أمن " ماسك " بعد وقت قصير من إغلاق قاعة المحكمة أمام الجمهور.

وتعطلت جلسة الاستماع بسبب إنذار الحريق بعد حوالي ساعة من بدء الإجراءات، وتم إخراج " ماسك " من المبنى بواسطة حاشيته الأمنية وانطلق بعيدًا في سيارة "تسلا".

عاد إيلون ماسك إلى قاعة المحكمة بعد وقت قصير من انتهاء التدريب على مكافحة الحرائق، وقال متحدث باسم المحكمة إن إنذار الحريق كان جزءًا من اختبار مخطط له للنظام، واستؤنفت الجلسة بعد حوالي 30 دقيقة.

يأتي اجتماع ماسك وجرايمز في المحكمة بعد أيام فقط من اتهام والدة جرايمز، ساندي جاروسينو، لماسك بـ "حجب" الأطفال عن جرايمز، وكتبت جاروسينو على موقع X: "لقد شعرت بسعادة غامرة لزيارة الأطفال المقررة للاحتفال بعيد ميلادها في نهاية هذا الأسبوع، لكن تلك الآمال تحطمت عندما ألغيت الرحلة"، وأضافت: "أشعر بالقلق عندما علمت أن الأطفال لا يمكنهم الحضور لأنك تحجبهم ووثائق جواز السفر المطلوبة عن كلير"، في إشارة إلى جرايمز باسمها الأول.