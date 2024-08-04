شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Pro Max و Pixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة أيفون 13 منذ عامين تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pro Pixel 8 كما يلى:

هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 1TB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 4373 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

Pixel 8 Pro



المعالج: تساعي النواة Tensor G3 تكنولوجيا 4 نانو.

التخزين / الرام: 128/256/512/1000 جيجا مع 12 جيجا رام.

الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+48+48 م.ب. / امامية 10.5 م.ب.

الشاشة: 6.7 بوصة بدقة 1344x2992 بها ثقب.

نوع الشاشة LTPO OLED

نظام التشغيل: اندرويد 14.

البطارية: 5050 مللي أمبير.

الشريحة Google Tensor G3