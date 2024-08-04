شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Wallet يدعم بطاقات حساب أبل في أستراليا وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ دعم بطاقات حساب أبل في تطبيق Wallet في كندا وأستراليا، على مدار أكثر من عامين منذ إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع macrumors.

ويعني التغيير أنه يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Wallet لإضافة بطاقة حساب أبل، والتي تعرض الرصيد الائتماني المرتبط بمعرف أبل، إذا تلقيت بطاقة هدايا App Store أو Apple Store، على سبيل المثال، فستتم إضافتها إلى حساب أبل الذي كان مرئيًا مسبقًا في تطبيقات App Store و‌Apple Store.

يتطلب دعم الميزة في كندا وأستراليا من مستخدمي iPhone التحديث إلى iOS 17.6، كما رصد نيكولاس ألفاريز، قبل اليوم، كان يُعتقد أن دعم هذه الميزة يقتصر على اليابان والولايات المتحدة.

لإضافة بطاقة حساب أبل، افتح تطبيق Wallet وضمن "البطاقات المتاحة"، اضغط على "إضافة حساب Apple"، طالما أن لديك رصيدًا في حساب أبل، فستتمكن من إضافة البطاقة.

بمجرد الإضافة، يمكنك عرض رصيد حساب أبل الخاص بك مباشرةً من تطبيق Wallet واستخدامه لشراء منتجات أبل وتطبيقاتها وألعابها وموسيقىها، وتعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها أي بطاقة أخرى في تطبيق Wallet عندما تكون في Apple Store.