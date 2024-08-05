تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق iPhone 16 في الموعد المحدد رغم تأجيل دفع منصة “Apple Intelligence”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد نشر من المحلل “Mark Gurman” عن خطط ابل لإطلاق سلسلة iPhone 16 دون تأخير في جدولها الزمني، إلا أن الإصدارات الجديدة لن تتضمن منصة الذكاء الإصطناعي في البداية.

إستعرض تقرير المحلل “Mark Gurman” الذي نشر في بلومبرج مؤخراً تفاصيل جديدة حول خطط ابل القادمة، حيث أكد التقرير على أن ابل تعقد مؤتمرها القادم في شهر سبتمبر المقبل للإعلان عن iPhone 16.

كما أوضح التقرير أن سلسلة iPhone 16 لن تنطلق بالميزة الرئيسية التي أشير إليها سابقاً وهي منصة “Apple Intelligence”، والتي تتوفر بعد شهر من إنطلاق السلسلة الجديدة.

ولقد إستعرض تقرير “Gurman” بعض التفاصيل حول مميزات الذكاء الإصطناعي التي تتوفر في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18.1، حيث أكد على أن المميزات المقدمة في التحديث لا تعد مميزات ثورية، كما أن مساعد Siri الرقمي لا يأتي بالمستوى الإستثنائي المشار إليه من ابل.

أيضاً أشار إلى أن تطبيق messages على سبيل المثال يأتي بميزة إقتراحات الرد الموجزة، والتي تأتي بتحسينات للميزة التي تتوفر بالفعل منذ فترة في التطبيق، كما يأتي تطبيق Mail بنفس الرؤية إلا أن الإقتراحات المقدمة في التطبيق أطول.

من جانب أخر يقدم نمط “Focus” ميزة عدم الإزعاج التي تحدد بآلية ذكية الرسائل الأكثر أهمية للرد مثل الرسائل النصية وإشعارات البريد الإلكتروني، بينما يعمل نمط “Reader” على دعم المستخدم بملخص لصفحات الإنترنت في متصفح “Safari”.

أيضاً تتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي أدوات الكتابة التي تعزز آلية الكتابة بإحترافية مع دعم التدقيق اللغوي.

كما تدعم منصة “Apple Intelligence” تسجيل المكالمات ونسخها بشكل تلقائي، على أن تكون النسخة متاحة فور إنتهاء المكالمات.

وتشير التوقعات إلى خطط ابل لدعم كافة إصدارات الشركة من سلسلة هواتف iPhone 16 بمنصة “Apple Intelligence” إلى جانب إصدارات الشركة الحالية من هواتف iPhone 15 Pro و15 Pro Max.

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