تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي يستعرض تصميم ساعة Google Pixel Watch 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض مقطع فيديو نشر اليوم من حملة جوجل الإعلامية لساعة Pixel Watch 3 الذكية تفاصيل جديدة يؤكد فيها على أن الساعة تتوفر بحجم 45مم.

تعقد عملاق البحث جوجل مؤتمرها القادم في 13 من أغسطس لكشف النقاب عن جيل جديد من أجهزة Pixel والتي تتضمن ساعة Pixel Watch 3 الذكية.

ويؤكد مقطع الفيديو على أن ساعة Google Pixel Watch 3 الذكية تتوفر بأحجام 41 و45مم، كما طورت جوجل الساعات الذكية بتصميم أقل في حواف الشاشة، والذي يظهر بشكل أوضح في الإصدار الأكبر حجماً.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن ساعة جوجل الذكية القادمة تأتي بآداء أفضل في الشحن السريع بنسبة 20% أسرع، كما تستمر الساعة الذكية بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة.

أيضاً تشير التفاصيل إلى أن ساعة Pixel Watch 3 ستقدم للمستخدم إقتراحات في الوقت الفعلي لتحسين التدريبات الشخصية للمستخدم.

ومن المتوقع أن تقدم ساعة Pixel Watch 3 الذكية التجربة ذاتها المقدمة في Fitbit الذكية، والتي تعمل على عرض نشاط المستخدم الحالي أثناء النوم، مع معدل ضربات القلب.

يذكر أن جوجل تقدم ساعة Pixel Watch 3 الذكية في الحدث المقرر عقده في 13 من أغسطس مع إصدارات الشركة الجديدة من هواتف Pixel 9، وPixel 9 Pro، وPixel 9 Pro XL إلى جانب Pixel 9 Pro Fold.

كما تنطلق ساعة Pixel Watch 3 بميزة الإتصال بتقنية البلوتوث وWi-Fi بحجم 41مم بسعر 349 دولار، بينما تأتي Pixel Watch 3 بحجم 45مم بسعر 399 دولار.

المصدر