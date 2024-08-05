تكنولوجيا: لينوفو تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز Lenovo ThinkBook Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة لينوفو يوم 10 من أغسطس لإطلاق جهاز Lenovo ThinkBook Plus المتحول 2 في 1 في الأسواق، على أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق اليوم.

كشفت لينوفو عن جهاز Lenovo ThinkBook Plus المتحول 2 في 1 للمرة الأولى في حدث عقد في بداية هذا العام، واليوم تؤكد الشركة على إطلاق الجهاز للأسواق في 10 من شهر أغسطس الجاري.

ويأتي هذا الإصدار بتصميم يجمع بين نظامي الأندوريد وويندوز وتصميم يتحول إلى وضع الجهاز اللوحي مع فصل الشاشة عن لوحة المفاتيح.

ومن المقرر أن تتضمن الشاشة التكوينات الأكثر أهمية في الجهاز لدعم نمط تشغيل الجهاز اللوحي بنظام الأندوريد، بينما تأتي التكوينات الأخرى في لوحة المفاتيح لدعم نمط تشغيل الجهاز بنظام Windows 11.

ويضم الجهاز رقاقة معالج Intel Core Ultra 7 155H، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 75Wh، ويدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

وتضم الشاشة معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1، كما تأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS3.1.

كما يضم الجهاز شاشة OLED بجودة عرض 2.8K، والتي تدعم تغطية وتدرج لوني بنسبة 100% بمعايير DCI-P3، ويدعم الجهاز قلم stylus.

وللإتصال يضم الجهاز منفذ USB-C، ويدعم نمط الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 38Wh، والشحن السريع بقدرة 50W، كما يأتي بكاميرة FHD+IR تتضمن مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

وتضم قاعدة الجهاز 2 من منافذ Thunderbolt 4، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز الجهاز بوزن 1.75 كجم، وسماكة 15.9مم، بينما يأتي الجهاز اللوحي بشكل منفصل بسماكة 6.6 مم، ووزن 785 جرام.

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