تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر هاتف Honor 200 Smart

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لجلب إصدار جديد لسلسلة هواتف Honor 200، والذي ينطلق بعنوان Honor 200 Smart، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات وسعر هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

قدمت Honor للأسواق خلال الفترة الماضية كلاً من هواتف Honor 200، وHonor 200 Lite، وأيضاً إصدار Honor 200 Pro، ومن جديد تستعد العلامة التجارية لضم إصدار جديد للسلسلة.

ولقد رصد إصدار Honor 200 Smart في منافذ البيع في سوق ألمانيا بالفعل، والتي أوضحت مواصفات وتصميم وسعر هذا الإصدار.

ومن المقرر أن يضم هاتف Honor 200 Smart شاشة بحجم 6.8 إنش بدقة عرض 2412 في 1080 بيكسل، بمعدل تحديث 120 Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 2، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يرتكز هذا الإصدار على واجهة Magic OS 8.0 ونظام تشغيل Android 14، على أن تقدم الواجهة تجربة تخصيص كبيرة للمستخدم في Honor 200 Smart.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Honor 200 Smart مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع دعم لقطات portrait إحترافية مع خلفية ضبابية، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويأتي Honor 200 Smart بمستشعر للبصمة مدمج في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يأتي بآلية سريعة لإستشعار البصمة، أيضاً يدعم الهاتف تقنيات إتصال تشمل Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.0، و NFC، كما يضم بطارية بقدرة 5200 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35 W.

ويتميز هذا الإصدار بأبعاد 166.9 في 76.8 في 8.1مم، ووزن 191 جرام، ويدعم الهاتف معايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأخضر بسعر يبدأ من 199 يورو.

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