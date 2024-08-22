تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير أجهزة بشاشة تدعم الطي المزدوج وأخرى تدعم التدوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري على تطوير هاتف جديد يدعم الطي المزدوج في تصريحات رسمية في فعاليات معرض IMID 2024 الذي انطلق من كوريا.

صرح “Chung Yi” نائب الرئيس التنفيذي في شركة سامسونج أن الشركة تعمل على تطوير فئات مختلفة من الشاشات التي تتوافق مع إحتياجات المستخدمين والتطور السريع لتقنية الذكاء الإصطناعي.

ولقد أكدت سامسونج على أنها تستهدف تطوير شاشات كبيرة الحجم وبتجربة سلسة في التنقل، كما سلط Chung الضوء على تطور الهواتف القابلة للطي السريع الذي انطلق مع التوسع في شبكات 5G، والذي اتاح تطوير هواتف بحجم شاشة أكبر من 7 إنش.

كما أشارت توقعات “Chung Yi” إلى أنه مع إنطلاق شبكات 6G سيبدأ عصر جديد في الأجهزة المميزة بحجم أكبر في الشاشة.

ومن المتوقع أن تنضم سامسونج قريباً لشركات Oppo وHuawei وXiaomi بإصدارات قابلة للطي المزدوج وأخرى تتميز بشاشة تدعم التدوير بتصميم هجين، على أن تحاول سامسونج أن تحقق الريادة بالوصول إلى الأسواق بهذه الإصدارات قبل عمالقة الصين.

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