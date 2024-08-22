تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق Redmi Watch 5 Active في 27 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمرها القادم في 27 من أغسطس لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Redmi Watch 5 Active.

شاركت علامة Redmi التجارية إعلان تشويقي اليوم حددت من خلاله موعد رسمي للإعلان عن ساعة Redmi Watch 5 Active، ولقد إستعرضت الإعلانات التشويقية تصميم هذا الإصدار والمواصفات الرئيسية.

وتظهر Watch 5 Active في الإعلان التشويقي بتصميم مستطيل مع شاشة بخاصية اللمس بحجم 2 إنش، ومن المتوقع أن تتميز الشاشة بتقنية OLED.

وتدعم الساعة الذكية إجراء المكالمات عند الإتصال بالهاتف عبر البلوتوث، كما تؤكد شاومي من خلال الإعلان التشويقي على ميزة “Clear+”، والتي تدعم خفض الضوضاء أثناء المكالمات.

كما تستمر بطارية Redmi Watch 5 Active في العمل بعمر شحن يصل إلى 18 يوم، لذا من المتوقع أن تدعم الساعة الذكية توفير الشحن.

أيضاً من المتوقع أن ترتكز الساعة الذكية على نظام Xiomi HyperOS، كما تأتي بمساعد Alexa مدمج للأوامر الصوتية، وتدعم الساعة الذكية تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 140 نمط رياضي.

كما تشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، وأيضاً تتبع حالة المستخدم في ساعات النوم، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.



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