شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول جهاز قابل للطى من أبل قد لا يكون iPad.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شارك محلل التكنولوجيا الشهير Ming-Chi Kuo مؤخرًا بعض الأخبار المخيبة للآمال لمحبى أبل الذين ينتظرون بفارغ الصبر جهازًا قابلًا للطى، وفقًا لـ "كو"، أجلت أبل إصدار أول جهاز قابل للطى من أوائل عام 2026 إلى أواخر عام 2027 أو حتى عام 2028، ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لأولئك الذين أرادوا جهاز iPad قابل للطى من أبل، ذكر أن مسح سلسلة التوريد الحالى لا يلمح إلى جهاز iPad قابل للطي.

يقول كو، أن السبب فى التأخير هو التحديات الفنية المتعلقة بالشاشة وآلية الطى، يبدو أن شركة أبل تخلت عن خططها لإنتاج جهاز قابل للطى كبير، واختارت حجم شاشة أكثر قابلية للإدارة يبلغ 18.8 بوصة.

توفر الأجهزة القابلة للطى مزيجًا فريدًا من قابلية النقل وحجم الشاشة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الكمبيوتر المحمول القابل للطى صغيرًا بما يكفى ليتناسب مع الحقيبة عند إغلاقه ولكنه يوفر شاشة أكبر للإنتاجية عند فتحه.

ومع ذلك، تأتى هذه الأجهزة مع تحديات هندسية كبيرة، مثل ضمان عدم تجعد الشاشة أو كسرها عند طيها.

ترغب الشركة أيضًا فى تقديم بعض التغييرات الجديدة لجذب المزيد من الاهتمام وجذب المشترين المحتملين إلى عملية شراء من المرجح أن تكون باهظة الثمن.

فى حين أن انتظار جهاز أبل القابل للطى قد يكون أطول من المتوقع، فمن الواضح أن الشركة لا تزال تستكشف عامل الشكل القابل للطي.

وعندما يصل أخيرًا، فقد يكون ذلك بمثابة لحظة كبيرة لشركة أبل، على غرار عندما أطلقت الشركة جهاز MacBook Air الأصلي.