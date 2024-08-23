شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احمى طفلك من الإنترنت.. دليلك الشامل لتأمين حساباته على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، إنستجرام، ويوتيوب، يصبح من الضروري تأمين حساباتهم لضمان تجربة آمنة ومحافظة على خصوصيتهم، وقد قدم خبير منصات التواصل الإجتماعى والأمن الرقمى "حسام خليل توغان" خطوات عملية لتأمين حسابات طفلك بشكل جيد.

1. ستخدام كلمات مرور قوية

الخطوة الأولى لتأمين حسابات طفلك هي استخدام كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب، يجب أن تحتوي كلمة المرور على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز الخاصة، تجنب استخدام كلمات مرور سهلة مثل أسماء الحيوانات الأليفة أو تواريخ الميلاد، كما يُفضل تغيير كلمة المرور بشكل دوري للحفاظ على الأمان.

2. تفعيل التحقق بخطوتين

تفعيل التحقق بخطوتين هو أحد أفضل الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها، هذا يعني أنه بالإضافة إلى كلمة المرور، سيحتاج طفلك إلى إدخال رمز تحقق يُرسل إلى هاتفه أو بريده الإلكتروني عند محاولة تسجيل الدخول من جهاز جديد، هذا الإجراء يضيف طبقة أمان إضافية ويجعل من الصعب على الآخرين الوصول إلى حساباته حتى لو عرفوا كلمة المرور.

3. مراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام

تأكد من أن إعدادات الخصوصية على حسابات طفلك مفعلة بالشكل الصحيح، على فيس بوك وإنستجرام، يمكن تعيين الحساب ليكون خاصًا بحيث لا يستطيع أحد مشاهدة محتوياته إلا الأصدقاء المعتمدين، كما يمكنك تحديد من يمكنه إرسال طلبات صداقة أو رؤية منشورات طفلك.

4. تعليم طفلك كيفية التعرف على الرسائل والروابط المشبوهة

من المهم تعليم طفلك كيفية التعرف على الرسائل والروابط المشبوهة التي قد تصله على حساباته، يمكن أن تكون هذه الرسائل محاولات للاحتيال أو اختراق الحساب، لذا يجب أن يكون حذرًا من الرسائل غير المعروفة أو الروابط التي تطلب معلومات شخصية.

5. لتحقق من نشاط الحسابات بانتظام

قم بمراجعة نشاط حسابات طفلك بانتظام لمعرفة إذا كان هناك أي نشاط غير معتاد أو محاولات تسجيل دخول مشبوهة، معظم المنصات مثل فيس بوك وإنستجرام توفر سجلًا بالنشاطات التي يمكن من خلالها معرفة الأجهزة التي سجلت الدخول منها ومتى.

وأشار أن عملية تأمين حسابات طفلك على مواقع التواصل الاجتماعي خطوة أساسية لحمايته من المخاطر الرقمية، ومن خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك أن تضمن أن حسابات طفلك محمية بشكل جيد، مما يمنحك راحة البال في أنه يتصفح الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة.