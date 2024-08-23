شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تغير طريقة إدارتها لمتجر التطبيقات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير بلومبرج أن شركة أبل تقسم متجر التطبيقات الخاص بها إلى نصفين في حين ستدير مجموعة من الموظفين متجر التطبيقات، ستدير المجموعة الأخرى نهجها تجاه الأسواق البديلة التي بدأت في الانفتاح في الاتحاد الأوروبي.

وكجزء من التغيير، سيغادر نائب رئيس متجر التطبيقات مات فيشر الشركة بعد أكثر من عقد من الزمان في هذا المنصب، وكتب فيشر في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين اطلعت عليها بلومبرج: "كان هذا في ذهني لبعض الوقت، وبينما نقوم أيضًا بإعادة تنظيم الفريق لإدارة التحديات والفرص الجديدة بشكل أفضل، فإن الآن هو الوقت المناسب لتسليم الراية إلى اثنين من القادة البارزين في فريقي"، كما نشر فيشر البريد الإلكتروني على LinkedIn .

والآن، من المقرر أن يشرف المدير الأول لشركة أبل كارسون أوليفر على قسم متجر التطبيقات، بينما ستتولى آن تاي، مديرة المنتجات في الشركة، رئاسة المجموعة التي تتولى التوزيع البديل ، وسيشرف رئيس متجر التطبيقات فيل شيلر على كلا القسمين. وقد تواصلت The Verge مع شركة أبل لطلب التعليق ولكنها لم تتلق ردًا على الفور.

وقررت شركة أبل تقسيم القسم بعد أن بدأت الهيئات التنظيمية الأوروبية في مطالبة أبل بالسماح بطرق دفع تابعة لجهات خارجية ومتاجر تطبيقات بديلة، وفقًا لتقارير بلومبرج .

وفي الأسبوع الماضي، عادت لعبة Fortnite إلى iPhone من خلال إطلاق متجر Epic Games على نظام التشغيل iOS ، كما ظهرت متاجر تطبيقات بديلة أخرى، مثل AltStore PAL و Mobivention و Aptoid ، على أجهزة iPhone في المنطقة.



