شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تحدد موعدًا جديدًا لمهمة بولاريس داون الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

قررت شركة سبيس إكس تأجيل إطلاق مهمة بولاريس داون التاريخية لمدة يوم واحد لإعطاء الفرق المزيد من الوقت لإكمال عمليات الفحص قبل الرحلة.

كانت شركة رحلات الفضاء التي يقودها إيلون ماسك تستهدف يوم الإثنين 26 أغسطس إطلاق المهمة المدنية بالكامل، والتي تتضمن أول عملية سير في الفضاء التجاري على الإطلاق، ولكن أعلنت اليوم أنها تستهدف الآن يوم الثلاثاء 27 أغسطس للإطلاق.

وقال جاريد إيزاكمان، رجل الأعمال الملياردير الذي يساعد في تمويل المهمة الخاصة والذي يشارك أيضًا في الطاقم، ردًا على جدول الإطلاق الجديد: "سنكون سعداء بأخذ يوم إضافي لضمان الجاهزية".

وستشهد المهمة، التي استعرضتها سبيس إكس في مقطع فيديو سينمائي تمت مشاركته أيضًا قيام أفراد الطاقم الأربعة بالتحليق بمركبة سبيس إكس كرو دراجون إلى أبعد نقطة من الأرض، حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر).

وفي إطار رفع مستوى الإثارة إلى أقصى حد، كتب ماسك في منشور على موقع X (تويتر سابقًا): "ستكون هذه أول رحلة سير في الفضاء تقوم بها شركة تجارية، والأبعد عن الأرض التي يسافر إليها أي شخص منذ أكثر من نصف قرن!"

وستنطلق المهمة من مركز كينيدي للفضاء باستخدام صاروخ فالكون 9 لتزويد مركبة كرو دراجون وركابها بالطاقة اللازمة للانتقال إلى مدار حول الأرض، وسيظلون في الفضاء لمدة خمسة أيام تقريبًا قبل العودة إلى الأرض في هبوط بمساعدة المظلات، بنفس الطريقة التي تعيد بها مركبة كرو دراجون رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية.