شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو متصفح Microsoft Edge وتاريخ انطلاقه؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

إذا قمت للتو بشراء جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows ورأيت أن Microsoft Edge مثبت، فقد تتساءل عما إذا كان الأمر يستحق وقتك.

هل يعد Microsoft Edge متصفح ويب آمنًا يحافظ على سلامتك عند الاتصال بالإنترنت؟ هل يمكنك تخصيصه مثل المتصفحات الشائعة الأخرى؟ ماذا حدث لمتصفح Internet Explorer

إليك ما تحتاج إلى معرفته للبدء فى استخدام Microsoft Edge.

ما هو Microsoft Edge؟

مايكروسوفت ايدج هو متصفح ويب متعدد الأنظمة طورته شركة مايكروسوفت، وكما هو الحال مع منافسيه Chrome وFirefox وSafari، يتيح لك Edge زيارة مواقع الويب وحفظ مفضلاتك والتحقق من بريدك الإلكتروني والتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة مقاطع فيديو YouTube.

تاريخ Microsoft Edge

على الرغم من إصدار Microsoft Edge في عام 2015، إلا أنه لم يتم الإعلان عن إعادة بناء Edge كمتصفح قائم على Chromium إلا في عام 2018، مما سمح أيضًا بالاستخدام الفعال على macOS .

في عام 2020، تم إصدار الإصدار الأحدث من Edge للجمهور، وأنهت Microsoft دعم الأمان للإصدار الأصلي، والذي يُشار إليه الآن باسم Microsoft Edge Legacy.

كان من المفترض أن يكون Microsoft Edge خليفةً لمتصفح Internet Explorer 11 على الرغم من أن كلا متصفحي الويب ظلا متاحين لعدة سنوات.

فى يونيو 2022، أنهت Microsoft دعمها لمتصفح Internet Explorer وقامت منذ ذلك الحين بتثبيت Microsoft Edge مسبقًا على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل Windows.

من يوليو 2023 إلى يوليو 2024، لا يزال Google Chrome يستحوذ على ما يقرب من 65% من حصة السوق العالمية لمتصفحات سطح المكتب، ومع ذلك وفقًا لـ StatCounter ، ويقترب Microsoft Edge من Chrome بحوالي 14% من الحصة.