تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد موعد إنطلاق حدث ابل وتوفر iPhone 16 في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر سلسلة iPhone 16 في جذب الأضواء في ترقب لإنطلاق مؤتمر ابل، ولقد عادت التسريبات لتؤكد موعد حدث ابل الرسمي، وأيضاً موعد توفر الإصدارات الجديدة في الأسواق.

تستعد شركة ابل لعقد حدث لإطلاق جيل جديد من هواتف الأيفون، وأيضاً إصدارات جديدة من الساعات الذكية وسماعات AirPods اللاسلكية.

ولقد أكد المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج مؤخراً على موعد مؤتمر ابل في 10 من سبتمبر لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 16.

كما أكد التقرير على أن ابل ستطلق الجيل الجديد من هواتف الأيفون للبيع في الأسواق بدءاً من 20 من سبتمبر.

من جانب أخر لم تؤكد ابل بشكل رسمي حتى الآن على موعد مؤتمرها القادم أو موعد إنطلاق الجيل الجديد من هواتف الأيفون للأسواق.

يذكر أن سلسلة iPhone 16 القادمة تأتي بزر “Capture” الجديد، كما تجلب هذه الإصدارت تحسينات في إعدادات الكاميرة، أيضاً تحصل سلسلة iPhone 16 على ترقية في المعالج، مع حجم أكبر في الشاشة، كما تنطلق هذه الإصدارات بمنصة “Apple Intelligence” للذكاء الإصطناعي.

كما تخطط ابل لإطلاق ساعة Apple Watch X الذكية أو سلسلة Watch Series 10 خلال فعاليات المؤتمر، على أن تأتي هذه الإصدارات بحجم أكبر في الشاشة، كما تقدم ابل اثنان من النماذج من سماعة AirPods اللاسلكية في الحدث المرتقب.

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