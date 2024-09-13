شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك جوجل يعرض الآن نتائج من "أرشيف الإنترنت" فى البحث.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بعد إيقاف نتائج البحث المخزنة مؤقتًا فى بداية العام، بدأت جوجل الآن كما ذكر موقع The Verge، في إضافة روابط Internet Archive المضمنة إلى نتائج البحث حتى نتمكن من الاستمرار في عرض الإصدارات الأقدم من مواقع الويب.

ستجد روابط Wayback Machine الجديدة في نفس المكان الذي كانت توجد فيه الروابط المخزنة مؤقتًا من قبل، وذلك بالضغط على النقاط الثلاث بجوار الرابط في النتائج وتحديد "المزيد حول هذه الصفحة.

ويجب أن يكون خيار "مشاهدة الإصدارات السابقة على Internet Archive" في أسفل الصفحة، وقد يستغرق ظهور التغييرات التي تطرأ على محرك البحث بعض الوقت بشكل ثابت للجميع، لذا استمر في التحقق مرة أخرى إذا لم تتمكن من رؤيتها بعد.

وعندما أكد داني سوليفان، منسق البحث في جوجل، إيقاف الروابط المخزنة مؤقتًا في فبراير، أعرب عن أمله الشخصي في إمكانية استبدالها بروابط أرشيف الإنترنت .

يبدو أن الفكرة وصلت إلى الأشخاص المناسبين، والآن تم تنفيذ التعاون بنجاح فقد قام Internet Archive بتفصيل الميزة في منشور على مدونة . وتعمل المنظمة غير الربحية منذ عام 1996، حيث تقوم بأرشفة أكثر من 150 مليار صفحة ويب للحفاظ عليها وإتاحتها للباحثين والمؤرخين وأي شخص آخر يريد إلقاء نظرة عليها.

بإمكانك البحث في الأرشيف بشكل مباشر، ولكن هذا التعاون الجديد مع جوجل سيجعل الوصول إلى الإصدارات المؤرشفة من مواقع الويب أسهل وأكثر ملاءمة أثناء تصفحك اليومي.

على الرغم من مميزات روابط Wayback Machine، إلا أنها لا تحل محل الروابط المخزنة مؤقتًا المفقودة فقد سمحت هذه الروابط للأشخاص برؤية صفحة الويب تمامًا كما يراها Google، بما في ذلك جميع التعديلات والتغييرات التي تم إجراؤها وقد تم استخدامها لتصحيح الأخطاء وجمع الأخبار وحتى كبديل لشبكة VPN.

ومن المؤكد أن أغلب هذه المهام يمكن إنجازها من خلال طرق أخرى الآن، والغرض الأصلي المقصود منها توفير الوصول إلى إصدار مختلف من الصفحة التي لن يتم تحميلها غير ضروري على الإطلاق. وتشكل روابط Internet Archive بديلاً مثيرًا للاهتمام وإضافة مفيدة لنظام البحث البيئي.