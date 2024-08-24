شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعين كاملا هاريس بتطبيق واتساب لكسب أصوات الناخبين اللاتينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استخدام تطبيق واتساب على نطاق واسع من قبل اللاتينيين، تأمل حملة هاريس أن تساعد قناتها في تنشيط مجتمع يمثل 14.7% من جميع الناخبين المؤهلين، حيث كشف تقرير حديث لصحيفة واشنطن بوست، أن حملة هاريس-والز أطلقت قناة واتساب ثنائية اللغة للناخبين اللاتينيين.

وقالت إيفلين ليز، 53 عامًا، إنها ركضت إلى سيارتها وانضمت على الفور إلى "لاتينوس كون هاريس-والز"، حيث وجدت مقطع فيديو على غرار صور السيلفي من مديرة الحملة جولي تشافيز رودريجيز تعد المستخدمين "بمعلومات خلف الكواليس" وتفاصيل حول ما تفعله البطاقة الديمقراطية لمساعدة الأسر اللاتينية.

و قال ليز لصحيفة واشنطن بوست:"بعد سنوات عديدة من سوء فهم اللاتينيين، يبدو الأمر وكأننا نُرى أخيرًا - وكأنهم فهموا أخيرًا قوتنا ويبذلون قصارى جهدهم لإدخالنا في الحظيرة من خلال مقابلتنا حيث نحن".

ومنذ إطلاقه في عام 2009، أصبح واتساب - منصة المراسلة المملوكة لشركة Meta - جزءًا من حياة اللاتينيين داخل وخارج الولايات المتحدة، ومن خلال السماح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات هاتفية مجانية عبر الإنترنت، أصبح التطبيق وسيلة حاسمة لربط العائلات المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ومع استخدام 54 % من البالغين من أصل إسباني في الولايات المتحدة للتطبيق، وفقًا لمركز بيو للأبحاث، فإن بدء قناة واتساب هو وسيلة ذكية للوصول إلى قاعدة ناخبين قوية بشكل متزايد، كما قال الخبراء لصحيفة واشنطن بوست، ومن المتوقع أن يشكل اللاتينيون 14.7 % من جميع الناخبين المؤهلين في نوفمبر 2024 - ثاني أسرع كتلة ناخبين نموًا في البلاد والتي يمكن أن تكون حاسمة في الولايات المتأرجحة، إذا تمكنت الحملات من جعلهم يخرجون.

وقالت إنجا كريستينا تراوثيج، رئيسة قسم الأبحاث في مختبر أبحاث الدعاية بجامعة تكساس في أوستن: "سوف يؤثر تطبيق واتساب على هذه الانتخابات لأنه أحد المصادر الرئيسية لبعض المجتمعات - وخاصة المجتمعات اللاتينية المختلفة والأمريكيين الهنود - للحصول على أخبارهم، وهذا أمر أساسي لتشكيل الآراء السياسية، لذا فإن القفز على واتساب أمر بالغ الأهمية وشيء يجب على أي حملة سياسية التفكير فيه".

وعلى الرغم من أن قناة هاريس-والز قد تكون الأولى من نوعها لحملة رئاسية أمريكية، قالت تراوثيج إن واتساب لعب دورًا رئيسيًا لفترة طويلة في سباقات أخرى في جميع أنحاء العالم، من الهند والمملكة المتحدة إلى البرازيل والمكسيك وفنزويلا، لكن المنصة تغيرت على مر السنين من التركيز على الدردشات الجماعية الصغيرة والمراسلة الفردية، إلى شيء أشبه بمنصة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمستخدمين التجمع في قنوات ضخمة وعرض القصص والتفاعل مع مجتمعات كبيرة، كما قالت.

و"الآن لم يعد هذا مجرد مكان يحصل فيه الناس على الأخبار، بل لديك أيضًا كل هذه الميزات حيث تقوم في النهاية بالبث إلى جمهور ضخم - والسؤال الكبير في هذا هو: من حيث المشاركة، إلى أي مدى سيساعد ذلك؟" قال تراوثيج.

ومن ناحية أخرى، قالت ستيفاني فالنسيا، رئيسة Equis، وهي منظمة تجري أبحاثًا حول التواصل مع اللاتينيين والمشاركة، "إن الذهاب إلى حيث يوجد الناس بالفعل وخلق مساحة ومسار للتواصل مع اللاتينيين أمر مهم للغاية"، وعلى وجه الخصوص، تسمح ميزة قنوات واتساب، التي تم إطلاقها في عام 2023، للحملة بالتواصل مع عدد كبير من الناخبين من خلال مجموعة من الوسائط - من مقاطع الفيديو والصور إلى الرسائل والملاحظات الصوتية والملصقات.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت فالنسيا، أن قدرة المستخدمين على إعادة توجيه هذه الرسائل إلى مجموعاتهم وجهات الاتصال الخاصة بهم تساعد في تضخيم رسائل الحملة.

وفي نظام بيئي للمراسلة مليء بالدعاية - وحيث يتم استهداف اللاتينيين بشكل متزايد بالمعلومات المضللة - يمكن للقناة أن تساعد المستخدمين في الوصول إلى معلومات الحملة الرسمية مباشرة من المصدر، كما قالت ماريسا أبراجانو، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو.

ومن ناحية أخرى، قالت أبراجانو، إن الناخبين الذين ينضمون إلى قناة الحملة "لديهم بالفعل استعداد إيجابي لهؤلاء المرشحين"، وقالت: "إنه رخيص وسهل ويمكنك الوصول إلى ملايين الأشخاص". "ولكن من ناحية أخرى، إذا نظرت إلى كل الأبحاث حول الطريقة الأكثر فعالية لتعبئة الناخبين ذوي الميل المنخفض مثل اللاتينيين، فهي ليست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وليست من خلال الرسائل النصية، إنها أكثر الجهود التي تتطلب جهدًا مكثفًا، وهي تتمثل في البحث من باب إلى باب، وهذا ما تم تحقيقه بالفعل.