تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الكاميرة في سلسلة iPhone 16 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة تستعرض مواصفات الكاميرة في سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة من ابل قبل الحدث الرسمي في 10 من سبتمبر.

تدعم ابل هاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Plus بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية على غرار الإصدارات السابقة من هواتف الأيفون، إلا أن الجيل الجديد يأتي بتصميم رأسي، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

وتأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بفتحة عدسات f/2.2 مقارنة بعدسات f/2.4 في الإصدارات السابقة، على أن يعزز التحسين الجديد في العدسات التصوير في الإضاءة المنخفضة، كما تشير التسريبات إلى أن الإصدارات الرئيسية من هواتف الأيفون تدعم تصوير لقطات macro.

من جانب أخر تدعم ابل هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بعدسات telephoto تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات لذا لن تكون هذه الميزة حصرية على إصدار Max هذا العام، على أن تأتي الكاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.8.

أيضاً لن يطرأ على الكاميرة الرئيسية في هواتف Pro أي تغيير مقارنة بالإصدارات السابقة، بينما تعمل ابل على جلب ترقية كبيرة في الكاميرة المميزة بزوايا فائقة الإتساع في هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

ومن المقرر أن تأتي هذه الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، بحجم بيكسل 0.7 ميكرومتر، مع تقنية دمج البيكسل لبيكسل واحدة بحجم أكبر 1.4 ميكرومتر، على أن تدعم الكاميرة لقطات ProRaw بدقة 48 ميجا بيكسل أيضاً.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن ابل تخطط لجلب تنسيق جديد لتطبيق الكاميرة وهو JPEG-XL، كما يدعم إصداري Pro تسجيل فيديو بدقة 3K وتقنية Dolby Vision عند 120 إطار لكل ثانية.

يذكر أن ابل تدعم الإصدارات الأربعة من سلسلة iPhone 16 بزر “Capture” الجديد، والذي قدم في إصدارات سوني من الهواتف الذكية منذ فترة، وهو زر يدعم الإستجابة اللمسية ويدعم تطبيق الكاميرة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف الأيفون حتى الإعلان الرسمي.

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