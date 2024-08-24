تكنولوجيا: جهاز Galaxy Ring من سامسونج غير قابل للإصلاح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم اجراء عملية تفكيك لجهاز Samsung Galaxy Ring بوساطة iFixit، وكان الاستنتاج واضحًا، حيث يبدو انه اذا تعرضت الحلقة الذكية التي تبلغ قيمتها 399 دولارًا/449 يورو للتلف أو نفدت بطاريتها، فلن تكون صالحة لأي شيء.

لا توجد طريقة لاستبدال البطارية في Galaxy Ring دون تدمير الجهاز بالكامل ويتم لحام باقي المكونات.

يشمل تفكيك Galaxy Ring ذوبان طبقة راتنجات الإيبوكسي من الداخل وتقطيعها باستخدام معول.

وشارك iFixit أيضًا فحصًا بالتصوير المقطعي المحوسب (CT) لجهاز Galaxy Ring والذي يمنحنا أفضل نظرة على الأجزاء الداخلية للجهاز.

يعد تركيب العديد من المكونات داخل الإطار النحيف لـ Galaxy Ring أعجوبة هندسية حقيقية، ولكن هذا أيضًا هو سبب سقوطها حيث أن كل شيء مغلق ومصنوع بحيث لا يمكنك إجراء أي إصلاحات.

يتميز Galaxy Ring بنظام Nordic Semiconductor nRF5340 على شريحة توفر 2x Arm Cortex-M33 مع ذاكرة عشوائية سعتها 512 كيلو بايت وتخزين 1 ميجا بايت بالإضافة إلى اتصال Bluetooth 5.4.

يوجد أيضًا ملف شحن لاسلكي صغير وحزمة بطارية بجانبه وعلامة NFC بالإضافة إلى هوائي لنقل الإشارة بين الحلقة والهاتف الذكي المقترن.

والشيء المثير للاهتمام هو أن ملف الشحن الموجود على Galaxy Ring غير ملحوم بلوحة الدوائر المطبوعة (PCB) كما هوالحال في الحلقات الذكية الأخرى، وبدلاً من ذلك يختار موصل ضغط سهل الإصلاح.

والمفارقة هي أن PCB محكم الإغلاق في إطار Galaxy Ring، لذا لا توجد طريقة لاستبدال المكون دون كسر الحلقة.

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