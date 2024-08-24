تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول هاتف Realme GT7 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول إصدار Realme المرتقب Realme GT7 Pro الذي ينطلق خلال الفترة القادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4.

أوضح تقرير جديد نشر عبر “Digital Chat Station” أن هاتف Realme GT7 Pro يأتي بشاشة micro منحنية بجودة عرض 1.5K.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

أيضاً من المقرر أن يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، إلا أن الهاتف لن يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية مدمجة في الشاشة، كما يدعم الهاتف معايير IP68/IP69 لمقاومة الغبار والماء.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر Sony Lytia LYT-600 في كاميرة مميزة بعدسات periscope للتكبير البصري حتى 3 مرات.

يذكر أن تسريبات سابقة أشارت إلى خطط Realme لإطلاق هاتف Realme GT7 Pro في حدث يعقد قبل نهاية هذا العام.

المصدر