شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Indiana Jones.. رحلة تاريخية مليئة بالأسرار والمغامرات والان نبدء بالتفاصيل

تجربة حماسية

تفاصيل اللعبة

الدمام - شريف احمد - يترقب محبو الألعاب الإلكترونية، صدور لعبة Indiana Jones and the Great Circle المقرر إتاحتها نهاية هذا العام.ومن خلال الفيديو التشويقي الذي كشف عنه المطور MachineGames، نرى أحد أبرز شخصيات المغامرين والباحثين عن العجائب والأسرار في التاريخ وهو إنديانا جونز في لعبته الجديدة.ويظهر في الفيديو مغامرة جونز في رحلته للعديد من المناطق حول العالم في محاولة كشف الأسرار، وسينتهي به المطاف في جبال الهملايا.كما يظهر مقابلته العديد من الجنود النازية في سكنةٍ على قمة الجبال، وتعرضه للأسر من قِبل جنود يأتون بشكلٍ مفاجئٍ للمكان بنفس الوقت.ننتقل إلى مشهد آخر حيث يحقق الضابط النازي مع إنديانا جونز ويعذبه بعض الشيء لكي يفصح عن مكان أحد الأحجار الغامضة التي لها علاقةٌ بحل لغزٍ ما، ويهدد برميه من أعلى القمم إن لم يتكلم في أسلوب مثير يجذب ويشد اللاعبين مثل فيلمٍ سينمائي من أعمال هوليوود.لكن سرعان ما تهب شريكته لتشتيت انتباه الجنود النازية وخداعهم لتسمح له بالإفلات والهرب منهم بأسلوبٍ فكاهيٍ بعض الشيء يحمل طابع أفلام البطل البارزة.ويبدو أن اللعبة سترتقي إلى التجارب الحماسية المليئة بالمواجهات التي اعتاد عليها عشاق سلسلة الأفلام والألعاب المرتبطة بالبطل الشهير عبر التاريخ.وستجوب القوى الشريرة العالم بحثًا عن سر القوة القديمة المرتبطة بالدائرة الكبرى في عام 1937، ولا يستطيع سوى شخص واحد إيقافها وهو إنديانا جونز.من المقرر أن تصدر اللعبة 9 ديسمبر المقبل على أجهزة PC و Xbox Series X وكذلك خدمة الـ Game Pass.وكشف Jerk Gustafsson مخرج اللعبة عن أن بيئاتها ستكون خطية مع بعض حرية الاستكشاف والمحتوى الجانبي من خلال مناطق شبه مفتوحة.وستمكن اللعبة اللاعبين من العودة لهذه الأماكن باستمرار إذا أرادو، وسيجدون محتوى جديد في كل مرة يعودون فيها.