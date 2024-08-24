تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Redmi 14C تؤكد على سعة كبيرة في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد منافذ البيع عن طريق الخطأ عن تفاصيل كاملة حول مواصفات هاتف شاومي Redmi 14C الذي يأتي بسعة كبيرة للبطارية، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل.

تدعم شاومي هاتف Redmi 14C القادم بحجم شاشة 6.88 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz، كما تأتي الشاشة بجودة عرض HD+، وتأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة.

ويتميز المستشعر الرئيسي في هذا الإصدار بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم هاتف Redmi 14C سعة كبيرة للبطارية بقدرة 5160 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 W.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G91 من الفئة المتوسطة من رقاقات MediaTek.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، كما يتوفر بسعة تخزين 128 جيجا بايت، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Redmi 14C في حدث يعقد في 31 من شهر أغسطس الجاري.

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