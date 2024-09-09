علوم وتكنولوجيا

"الملك سلمان للغة العربية" يستعد للمشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يستعدّ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للمشاركة في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي ستُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله-، وبتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك في المدة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

رؤية المملكة 2030

وتهدف المشاركة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا تقنيًّا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي مشاركة المجمع في ركن خاص يُعرِّف فيه بمشروعاته عامة، ومشروعاته في مجال الحوسبة اللغوية خاصة، ومن أبرزها: (مركز ذكاء العربية) الذي أُطلِق في شهر أبريل الماضي، ليكون مظلة لمبادرات نوعية تُسهم في خدمة اللغة العربية، منها: (معجم الرياض للغة العربية المعاصرة)، و(منصة فَلَك للمدونات اللغوية)، و(منصة سِوار للمعاجم الرقمية).

أهم قضايا الذكاء الاصطناعي

وسيشارك الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، في إحدى الجلسات الحوارية الرئيسة؛ لإعلان عدد من المشروعات النوعية التي اعتُمد في بنائها على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحديث عن دور المجمع في هذا المجال.
يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى من خلال مشاركته إلى تأكيد مرجعيته العالمية في اللغة العربية، وتعزيز تقنيات المعالجة الآلية لها، وتطويرها محليًّا وعالميًّا، والمحافظة على سلامة اللغة العربية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتعزيز مكانتها عالميًّا، ورفع مستوى الوعي بها، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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