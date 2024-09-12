شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمزيد من الأمان والخصوصية.. ابل تتيح لك البقاء على تحديث iOS 17 لهواتف ايفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ابل، عن موعد طرح تحديث iOS 18 في 16 سبتمبر الجاري، وبموجبه ستحصل على العديد من المزايا الجديدة، لكنها في نفس الوقت تتيح لمستخدميها إمكانية البقاء على تحديث iOS 17 والحصول على تصحيحات الأمان، خاصة أن بعض المستخدمين يرغبون في تجنت بعض الأخطاء ومشاكل التوافق مع التطبيقات المهمة.

وأكدت ابل إنه بجانب إصدار iOS 18.0 RC، أصدرت الشركة أيضًا iOS 17.7 RC جديدًا للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي العام، خاصة أن التحديث الجديد يضيف ميزات جديدة، والمزيد من تصحيحات الأمان والإصلاحات التي كانت متوفرة في iOS 17.



موعد طرح تحديث Apple iOS 17.7



وتشير التوقعات إلى طرح تحديث Apple iOS 17.7 مع iOS 18.0 الأسبوع المقبل، وسيتم توفير كلا التحديثين في تطبيق إعدادات iPhone وiPad، وللمستخدم الحق في اختيار البقاء على iOS 17 مع أحدث تصحيحات الأمان، أو اختيار المزايا الجديدة التي يحملها iOS 18 .



و قد واصلت ابل إصدار تصحيحات الأمان لنظام التشغيل iOS 16 لفترة بعد إصدار iOS 17، لكن بعد توقيت معين قررت إصدار هذه التصحيحات فقط للأجهزة التي لا يمكن تحديثها إلى iOS 17، نظرًا لأن iOS 18 يعمل مع جميع أجهزة iPhone المتوافقة مع iOS 17، لذا فمن المحتمل أن تتوقف ابل عن إصدار تحديثات iOS 17 في غضون بضعة أشهر.



ميزة هامة عند الإبقاء على نظام تشغيلك القديم لهواتف ايفون

وتكمن الميزة في اتاحة الفرصة لك لاختيار نظام التشغيل الذى تريد البقاء عليه، في تجنيك بعض الأخطاء التي تحدث للتطبيقات، التي قد لا تكون متوافقة تمامًا مع iOS 18.



ومن المفترض أن تُصدر ابل، iPadOS 18 وwatchOS 11 وtvOS 18 وvisionOS 2 وmacOS Sequoia الأسبوع المقبل، كما أعلنت أيضا عن غصدار برنامجًا جديدًا لسماعات AirPods Pro.