شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك الوصول إلى قائمة "البلوك" على حسابك بفيس بوك.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الحفاظ على الخصوصية والأمان على الإنترنت أمراً بالغ الأهمية، ولتلبية هذا الاحتياج المتزايد، قام تطبيق فيسبوك بتطوير ميزة الحظر التي تمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في تجربتهم على المنصة، ومن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين حظر الأشخاص الذين يزعجونهم أو يرسلون إليهم رسائل غير مرغوب فيها، بالإضافة إلى حظر الكلمات والمجموعات.

والآن سنستعرض بالتفصيل كيفية عمل الحظر وكيفية الوصول للحسابات المحظورة بالفعل لحماية أنفسهم والبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يهتمون بهم.

خطوات حظر حساب على الفيسبوك:

- افتح تطبيق الفيسبوك.

- ابحث عن اسم الشخص في شريط البحث.

- انقر على اسمه للانتقال إلى صفحته الشخصية.

- فتح قائمة الخيارات: ستجد ثلاث نقاط أفقية (···) بجوار زر "إضافة صديق" و" المراسلة"، انقر على هذه النقاط.

- اختيار خيار الحظر: ستظهر قائمة من الخيارات، ابحث عن خيار "حظر" وانقر عليه.

- سيطلب منك فيسبوك تأكيد قرارك بحظر هذا الشخص،انقر على "حظر" لتأكيد العملية.

خطوات معرفة الحسابات التي سبق وأن قمت بحظرها على فيسبوك:

- افتح تطبيق فيسبوك.

- اذهب إلى الإعدادات والخصوصية

- انقر على خيار "الإعدادات".

- اذهب إلى الجمهور والرؤية.

- انقر على خيار بعنوان "قائمة الحظر" أو "الأشخاص المحظورون".

-ستظهر لك قائمة بجميع الحسابات التي قمت بحظرها.