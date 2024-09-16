شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذي يساهم فى إطالة عمر الكمبيوتر المحمول؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

إن كيفية استخدامك للكمبيوتر المحمول قد تكون عاملاً رئيسيًا في إطالة عمره الافتراضي، فإذا كنت ستستخدمه كثيرًا في الألعاب أو جلسات الترميز المكثفة التي من المرجح أن تجعله ساخنًا ومزعجًا، فإن الحفاظ عليه باردًا قدر الإمكان يعد طريقة رائعة للحفاظ على أداء مكوناته وبطاريته لفترة أطول.

وفيما يلي بعض النصائح الرائعة حول كيفية القيام بذلك.

كما يجب عليك تجنب تركه في الشمس أو تركه في السيارة أثناء فصل الشتاء حتى يصبح باردًا للغاية، فقد تتسبب درجات الحرارة العالية في إحداث فوضى في البطارية، وقد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة للغاية إلى إتلاف الشاشة.

في الواقع، يمكن أن تكون إدارة صحة بطارية الكمبيوتر المحمول واحدة من أفضل الطرق للحفاظ عليها في حالة جيدة على المدى الطويل، لا شيء يجعل الكمبيوتر المحمول يبدو عديم الفائدة مثل بطارية عمرها أقل من ساعة.

ولدينا مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة البطارية لفترة أطول

1 يكفي أن نقول مع ذلك، حاول ألا تشحنها كثيرًا، وابتعد عن 0% و100% قدر الإمكان.



2 احرص أيضًا على صيانة برامج الكمبيوتر.

3 استخدم برنامج مكافحة الفيروسات .

4 قم بإلغاء تثبيت التطبيقات وبرامج التشغيل التي لم تعد تستخدمها، وتأكد من تثبيت أحدث تحديثات نظام التشغيل .

5 فكر في إعادة ضبط المصنع كل بضع سنوات لاستعادة الأداء والميزات الأصلية للكمبيوتر المحمول.

كل هذا سيساعد الكمبيوتر المحمول على الاستمرار في الشعور بالسرعة والاستجابة، مما يساعدك على جعله يدوم لفترة أطول للغرض الذي تريد استخدامه من أجله.

هل يمكن ترقية الكمبيوتر المحمول لديك؟ فكر في تركيب المزيد من الذاكرة، أو استبدال SSD بشيء أسرع ، يمكن أن يساعد ذلك في فتح تطبيقات وألعاب جديدة لم يكن بإمكانك استخدامها من قبل، وسيساعد الكمبيوتر المحمول على الاستمرار في الشعور بالسرعة والاستجابة حتى في سنواته الأخيرة.