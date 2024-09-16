تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق MatePad Pro 12.2 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث هواوي المرتقب خلال أيام، ولقد أكدت العملاق الصيني على خططها لإطلاق MatePad Pro 12.2 للأسواق العالمية خلال الحدث.

تقدم هواوي في الحدث المرتقب عقده في 19 من سبتمبر ساعات Huawei Watch GT 5، وHuawei Watch GT 5 الذكية مع إصدار جديد من الأجهزة اللوحية.

أيضاً من المقرر أن تطلق هواوي جهاز MatePad Pro 12.2 خلال الحدث للأسواق العالمية، والذي أعلن عنه للمرة الأولى في السوق الصيني في حدث عقد في شهر أغسطس.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الذي نشر على منصة X على أن الجهاز يأتي بشاشة “Tandem OLED PaperMatte”، وهي شاشة تتميز باثنان من طبقات OLED، مع مستوى سطوع أعلى بنسبة تصل إلى 2000 nits، كما تتميز هذه الفئة من الشاشات بعمر إفتراضي أطول 3 مرات مقارنة بشاشات OLED التقليدية، كما أنها أقل إستهلاك للطاقة بنسبة 33%.

وتقدم الشاشة من فئة “PaperMatte” تجربة كتابة تحاكي الكتابة على الورق مع قلم M-Pencil stylus، لذا يعد الرسم وتصميم المخططات من نقاط التسويق الرئيسية لهذا الإصدار، مع تطبيق Huawei GoPaint.

كما تتميز الشاشة بدعم معدل تحديث 144Hz لإستجابة سريعة عند الرسم، أيضاً يأتي الجهاز اللوحي مع حافظة لوحة مفاتيح لدعم تثبيت الجهاز في أكثر من إتجاه لتجربة أفضل عند الرسم على الشاشة.

يذكر أن هواوي تقدم جهاز MatePad Pro 12.2 (2024) اللوحي خلال الحدث مع MatePad 12X واثنان من الساعات الذكية، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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