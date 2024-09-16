شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ساعة مخصصة للأطفال العام المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Apple عن مجموعة من المنتجات الجديدة في حدث It's Glowtime في 9 سبتمبر، ولكن لم تكن Apple Watch SE ذات الغلاف البلاستيكي من بينها ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا لن نراها في مرحلة ما وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، الذي أفاد لأول مرة أن الشركة تعمل على تطوير نسخة أرخص من ساعة الميزانية، فإن SE البلاستيكية "لا تزال تمضي قدمًا" وقالت المصادر لجورمان إنها قد تصل العام المقبل.

وتم تحديث Apple Watch SE آخر مرة في عام 2022 مع إصدار خط الجيل الثاني بالإضافة إلى الغلاف البلاستيكى، وتتضمن خطط الساعة القادمة المشاع عنها ألوانًا أكثر جرأة ستجذب الأطفال، حسبما أفاد جورمان.

ولكن يبدو أن شركة آبل قد واجهت عقبة تصنيعية في التصميم البلاستيكى، وركزت أخبار Apple Watch الرسمية الأسبوع الماضي على Series 10، التي تتميز بتصميم أنحف وشاشة أكبر، كما كان متوقعًا في الفترة التي سبقت الحدث.

فى التدريب العملي على الجهاز الجديد القابل للارتداء، وصف بيلي ستيل من موقع Engadget شاشة OLED الأكثر سطوعًا وواسعة الزاوية من السلسلة 10 بأنها "ترقية هائلة" مقارنة بالموديلات الحديثة الأخرى.