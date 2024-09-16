تكنولوجيا: هاتف سامسونج القابل للتدوير يأتي بشاشة أكبر حجماً مقارنة بهاتف Mate XT Ultimate

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية القابلة للتدوير، وتؤكد أحدث التفاصيل على أن شاشة هذا الإصدار أكبر حجماً مقارنة بشاشة Mate XT Ultimate الذي قدم مؤخراً من هواوي.

تسعى الشركات المطورة للهواتف الذكية لتطوير تصميم الهواتف القابلة للطي برؤية جديدة تتخطى الإصدارات المنافسة في الأسواق، ولقد قدمت هواوي مؤخراً للأسواق أول الإصدارات المميزة بتصميم ثلاثي الطي Mate XT Ultimate.

وتختلف رؤية سامسونج في هذه الفئة من الهواتف المميزة بتصميم مرن في الشاشة، حيث تتجه العملاق الكوري لتبني تصميم الشاشات المميزة بتصميم قابل للتدوير في هاتفها المتوقع إطلاقه في 2025.

ولقد أوضحت أحدث التقارير بعض التفاصيل الجديدة حول هاتف سامسونج القابل للتدوير، حيث يأتي هذا الإصدار بشاشة كبيرة تصل إلى 12.4 إنش، أي يتخطى حجم هاتف هواوي المميز بحجم 10.2 إنش.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج المميز بشاشة تدعم التدوير يضم كاميرة أسفل الشاشة وذلك على غرار إحدى كاميرات السيلفي في هاتف Galaxy Z Fold6.

من جانب أخر أشارت بعض التفاصيل السابقة إلى أن سامسونج تعمل أيضاً على تطوير هاتف يدعم الطي الثلاثي، إلا أن هذا الإصدار لم يصل إلى مرحلة الإنتاج، ولقد كان لشركة هواوي الريادة في إطلاق أول الهواتف المميزة بالطي الثلاثي للأسواق.

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