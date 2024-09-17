شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطلب المسبق على iPhone 16 Pro أقل من التوقعات.. وطلبات iPhone 16 Plus ترتفع بنسبة 48% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بالفعل عمليات الطلب المسبق على سلسلة iPhone 16، حيث يقدم iPhone 16 الجديد تصميمًا جديدًا، وعددًا من الميزات الجديدة، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه أول جهاز يتميز بذكاء Apple.

ولكن وفقًا لتحليل الحجز المسبق، فإن هذه الميزات ليست كافية لجذب المشترين الجدد. يكشف أحدث تحليل للطلب المسبق لـ Ming-Chi Kuo أن أداء iPhone 16 Pro وPro Max من Apple ضعيف، حيث يقل الطلب عن التوقعات. ومع ذلك، فإن طرازي iPhone 16 وiPhone 16 Plus القياسيين يُظهران مبيعات واعدة، متجاوزين سابقاتهما من العام الماضي.

مبيعات الطلب المسبق لسلسلة iPhone 16 في الأسبوع الأول

مقارنة بطلب العام الماضي على سلسلة iPhone 15، تشهد طرازات iPhone 16 Pro وPro Max الرائدة من Apple طلبًا خافتًا. يذكر التقرير الذي نُشر في Medium أن هذه الملاحظة تستند إلى طلبات الشراء المسبقة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لكل طراز من iPhone 16، بما في ذلك مبيعات الطلبات المسبقة ومتوسط ​​أوقات التسليم والشحنات قبل الطلب المسبق، وبعد التحليل، وجد كو أن iPhone 16 Pro Max يواجه انخفاضًا في الطلب بنسبة 16 % مقارنة بالعام الماضي، وتم تسجيل طلب iPhone 16 Pro أقل من Pro Max، بنسبة 27 %.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل أن الطرز الأساسية تتلقى طلبًا أعلى، وارتفع الطلب على iPhone 16 بنسبة 10 % وارتفع iPhone 16 Plus بنسبة 48 %، ويشير هذا إلى أن المشترين مهتمون أكثر بالإنفاق على الطرز الأساسية بدلاً من الذهاب إلى Pros القوية.

باعت سلسلة iPhone 16 ما يقرب من 37 مليون وحدة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، بانخفاض 12.7 % عن ظهور سلسلة iPhone 15 لأول مرة، وعلى الرغم من أن iPhone 16 Plus شهد نموًا كبيرًا، إلا أن انخفاض الطلب على طراز iPhone 16 Pro عوض عن تلك المكاسب، مما ساهم في الانخفاض العام في المبيعات.

iPhone 16: أسباب انخفاض الطلب

يمكن أن يُعزى الطلب الأقل من المتوقع على سلسلة iPhone 16 Pro، جزئيًا، إلى حقيقة أن Apple Intelligence، وهي نقطة بيع رئيسية، غير متوفرة عند الإطلاق، مما أثر على اهتمام المستهلكين والمبيعات، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز المبيعات من خلال تقديم كاميرا رباعية المنشور على iPhone 16 Pro والحفاظ على الأسعار متسقة مع السلسلة السابقة، إلا أن التأثير على مبيعات الطلب المسبق في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لجهاز iPhone 16 كان ضئيلاً.

خلال الإطلاق، تم عرض طرازي iPhone 16 Pro باعتبارهما أقوى هاتف ذكي من Apple حتى الآن، وذلك بفضل شريحة A18 Pro، وتعد الشريحة بتقديم أداء أسرع وحرارة محسنة وعمر بطارية أطول، ولكن يبدو أن هذا لم يكن كافياً.

في حين أن سلسلة iPhone 16 هي أول سلسلة تأتي مزودة بنظام iOS 18، فإن Apple Intelligence ستستغرق وقتًا أطول قليلاً لتأتي، ومن المتوقع أن تأتي مع التحديث التالي، iOS 18.1 في أكتوبر، ولكن من الصحيح أن طرازات iPhone 16 Pro تشبه طرازات iPhone 15 Pro.

