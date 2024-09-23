شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يكتشف عددًا من الثقوب السوداء في الكون المبكر والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف فريق دولي من الباحثين، بقيادة علماء من قسم علم الفلك بجامعة ستوكهولم، عددًا أكبر من الثقوب السوداء في الكون المبكر مما تم تسجيله سابقًا، باستخدام تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا، ووجد الفريق ثقوبًا سوداء بين مجرات خافتة تشكلت بعد وقت قصير من حدث الانفجار العظيم، وقد تساعد هذه النتائج العلماء على فهم كيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة والدور الذي تلعبه في تطور المجرات، وتم جمع بيانات هابل من سنوات من ملاحظات منطقة الحقل العميق للغاية.

اكتشاف ثقوب سوداء هائلة في مجرات بعيدة

كان أحد الاكتشافات الرئيسية وجود ثقوب سوداء هائلة في مركز العديد من المجرات التي تشكلت بعد أقل من مليار عام من الانفجار العظيم، وتتمتع هذه الثقوب السوداء بكتل تعادل مليارات الشمس، وهي أكبر بكثير مما توقعه العلماء في البداية.

وأشارت "أليس يونج"، طالبة الدكتوراه من جامعة ستوكهولم والمؤلفة المشاركة للدراسة المنشورة في مجلة The Astrophysical Journal Letters، إلى أن هذه الثقوب السوداء إما تشكلت كأجسام ضخمة للغاية أو نمت بسرعة في الكون المبكر.

مراقبة الثقوب السوداء من خلال الاختلافات في السطوع

أعاد فريق البحث تصوير نفس المنطقة على مدار عدة سنوات باستخدام هابل، مما سمح لهم بقياس التغيرات في سطوع المجرة، وهذه التغييرات هي إشارات إلى وميض الثقوب السوداء أثناء ابتلاعها للمواد في رشقات نارية، وأوضح "ماثيو هايز"، المؤلف الرئيسي وأستاذ في جامعة ستوكهولم، أن هذه النتائج تساعد في تحسين نماذج كيفية نمو كل من الثقوب السوداء والمجرات وتفاعلها بمرور الوقت.

الآثار المترتبة على فهم تشكل المجرات

يشير البحث إلى أن الثقوب السوداء تشكلت على الأرجح من انهيار النجوم الضخمة في أول مليار سنة من عمر الكون، وتوفر هذه النتائج صورة أوضح لتطور الثقوب السوداء والمجرات، والتي يمكن الآن فهمها بشكل أفضل من خلال نماذج علمية أكثر دقة.