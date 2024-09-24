شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تعلن تغيير جديد فى خاصية "البلوك".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة إكس X، عن إتاحة المنشوارت العامة لتكون مرئية للحسابات التي تم حظرها، فإذا قام شخص ما بحظر حساب معين، فسيظل بإمكان الشخص المحظور رؤية المنشورات العامة، وذلك وفقا لباحثة التطبيقات المستقلة Nima Owji.

التغيرات في خاصية الحظر على منصة إكس

وأكد إيلون ماسك، أن الحسابات المحظورة ستظل غير قادرة على التفاعل مع المستخدمين الذين قاموا بحظرها، لكنهم سيتمكنون قريباً من رؤية منشوراتهم، وستعمل وظيفة الحظر على منع هذا الحساب من التفاعل مع المنشور العام، ولكن لن تمنع رؤيته.

كما إن المستخدمين قد لا يرون رسالة "أنت محظور"، عند زيارة حساب مستخدم قام بحظرهم، وبدلاً من ذلك، سيرى المستخدمون المحظورون الجمهور العام للحساب المشاركات، كما لو كانوا أي مستخدم آخر.

وبرغم التغيرات الجديدة، لكن تظل هناك قيود على إعادة النشر أو الاقتباس أو الرد أو التعامل مع الحسابات المحظورة، أما إذا قام حساب عام بحظر مستخدم، كان بإمكان هذا المستخدم ببساطة تسجيل الخروج وعرض تغريدات الحساب العام بنفس الطريقة.

منذ ما يقرب من 10 سنوات، عندما كان X لا يزال يُسمى Twitter، أجرت المنصة تغييرات مماثلة على ميزة الحظر والتي تم التراجع عنها بسرعة، ففي عام 2013، قام تويتر بتحديث سياسته للسماح للمستخدمين المحظورين برؤية المحتوى ومتابعتهم وحتى التفاعل مع أولئك الذين قاموا بحظرهم، ولن يتمكن الحساب الذي قام بحظرهم من رؤية هذه المشاركات، لكن الآخرين سيفعلون ذلك.

وقد تعرض لهجوم عنيف حينها، حول تحديث الحظر، وسرعان ما تراجع عن سياسته للحفاظ على الحظر الأقوى ساريًا، إلا أن تحديث اليوم من X لا يصل إلى هذا الحد، فلا تزال المشاركات غير مسموح بها بموجب الحظر، لكن هناك أزمة لأن غالبًا ما يستخدم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى ميزة الحظر لإبعاد أنفسهم عن المتحرشين أو المسيئين أو الملاحقين،وفي ظل هذه التغييرات الجديدة على الحظر، سيتم تخفيف تلك الحواجز.