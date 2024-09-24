شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء صينيون يجرون تدريبات الطوارئ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خضع طاقم المركبة الفضائية الصينية "شنتشو 18" - "يي قوانجفو" و "لي كونج" و "لي قوانجسو"- الموجودون حاليًا على متن محطة الفضاء الصينية تيانجونج مؤخرًا لتدريب على إزالة الضغط، حيث تشارك رواد الفضاء الثلاثة في محاكاة وهم يرتدون أقنعة متصلة بزجاجات هواء قبل البحث على ما يبدو عن مصدر تسرب فضائي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أجرى الثلاثي، الذين كانوا على متن محطة الفضاء تيانجونج منذ أواخر أبريل، تدريبًا مشابهًا في يوليو مع محاكاة ضربة حطام وحدث إزالة ضغط.



رواد فضاء



يجري رواد الفضاء تدريبات طوارئ للضغط على مستوى النظام لتعزيز قدراتهم على الاستجابة للطوارئ وقدرتهم على التنسيق مع الفرق على الأرض.

ويتعاملون مع محول حمولة خارجي من تيانجونج أثناء الخروج، حيث تسمح هذه المحولات بإجراء التجارب في الفضاء، بالإضافة إلى رفوف الحمولة داخل تيانجونج، والتي تستضيف تجارب في مجالات تشمل علم المواد الفضائية، وديناميكيات السوائل في الجاذبية الصغرى والاحتراق.

وبالنسبة لهذه التجارب، أجرى رواد الفضاء تقييم جهاز تبريد مسبق لعينات التجارب البيولوجية، وتُستخدم وحدة التبريد الصغيرة لحماية العينات التي يتم إعادتها إلى الأرض.

كما خضع القائد يي جوانجفو وزملاؤه في الطاقم لفحوصات ضغط العين، بالإضافة إلى التحفيز العصبي العضلي، كجزء من الخطوات المنتظمة لمراقبة حالتهم البدنية والحفاظ عليها.

كما انخرط الطاقم في أنشطة ترتيب المعدات والإمدادات، ونقل القمامة وتخزينها، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة في محطة الفضاء.

جدير بالذكر أن الصين أكملت بناء محطة تيانجونج المكونة من ثلاث وحدات في أواخر عام 2022، وتهدف إلى إبقاء المحطة المدارية مشغولة بشكل دائم وإجراء التجارب لمدة عقد على الأقل.

ومن المقرر أن يعيش طاقم شنتشو 18 على متن المحطة المدارية في حوالي شهر نوفمبر، عندما يستقبلون الطاقم التالي ويستعدون للمغادرة إلى الأرض.