شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات للترقية.. iPhone 11 vs iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت أبل تشكيلة iPhone 16 الجديدة، ببطاريات أكبر، وزر التقاط الكاميرا الجديد، وأكثر، والتي تسميها الشركة أول هواتف iPhone المصممة لذكاء ابل، إليك خمس ميزات كبيرة ستكتسبها إذا قررت أخيرًا الترقية:

- شاشة أفضل بكثير: Super Retina XDR

قدمت ابل شاشات OLED إلى ايفون غير الاحترافي في عام 2020، ولكن إذا كنت تستخدم iPhone 11 أو أقدم، فستظل تستخدم شاشة LCD قديمة، لكن مع OLED، سيكون لديك شاشة بدقة أعلى بكثير وألوان أفضل وأسود أعمق ودعم لمحتوى النطاق الديناميكي العالي، فتجعل كل ما تنظر إليه سيبدو أفضل بكثير مع شاشة Super Retina XDR من ابل، كما أنها أكثر سطوعًا، حيث يدعم iPhone 16 ما يصل إلى 2000 شمعة في الهواء الطلق، مقابل iPhone 11 الذي يبلغ سطوعه الأقصى 625 شمعة.

- الذكاء الاصطناعي المخصص على الأيفون

تم الكشف عن Apple Intelligence في WWDC في يونيو الماضي، حيث تقدم تجربة Siri جديدة تمامًا مع سياق شخصي، وأدوات الكتابة لتحسين كتابتك، وGenmoji للسماح لك بإنشاء الرموز التعبيرية الخاصة بك، وميزة "التنظيف" الجديدة لإزالة المحتوى غير المرغوب فيه من صورك، وأكثر.

ولم يتم طرح كل هذه الميزات عند الإطلاق، ولكن بغض النظر عن ذلك، ستحتاج إلى iPhone 15 Pro أو iPhone 16 لاستخدام أي منها، ومن المتوقع أن تأتي تجربة Siri الجديدة تمامًا في الربيع، في حين أن كل شيء آخر سيصدر قبل نهاية هذا العام، مقسمًا عبر iOS 18.1 في أكتوبر وiOS 18.2 في ديسمبر.

- تجربة بطارية أفضل

يتمتع iPhone 16 بالعديد من المزايا فيما يتعلق بالبطارية والشحن مقارنةً بجهاز iPhone 11، فقد انتقلت ابل من Lightning إلى USB-C مع تشكيلة iPhone 15، مما يوفر تجربة شحن موحدة، فيمكنك الآن استخدام نفس الكابل عبر هاتفك والكمبيوتر المحمول والعديد من الأجهزة الأخرى.

كما شهدت البطاريات قفزة هائلة هذا العام، حيث تم اختبار iPhone 16 لمدة 5 ساعات إضافية من تشغيل الفيديو مقارنة بجهاز iPhone 11، بزيادة تقارب 30% مع عمر بطارية أفضل، فأصبح الشحن أسرع من أي وقت مضى، حيث يدعم iPhone 16 الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات مع MagSafe، بينما لا يدعم iPhone 11 سوى الشحن السلكي بقدرة 20 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 وات.

- Dynamic Island

قدمت ابل ميزة Dynamic Island على iPhone 14 Pro، لتحل محل "الشق" التقليدي لجهاز الايفون، وهو عبارة عن شبكة من الأجهزة والبرامج، مما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التنبيهات والتطبيقات وأشكال أخرى من التطبيقات، مباشرة من أعلى جهاز الايفون الخاص بهم، كما يمكنك استخدامه للتحكم في الموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية وجميع أنواع التفاعلات الأخرى.

ويتفاعل Dynamic Island أيضًا مع الأنشطة المباشرة، لذلك يمكن للتطبيقات مثل Flighty عرض تفاصيل رحلتك مباشرة في فتحة الحبوب الموجودة في الجزء العلوي من جهاز الايفون الخاص بك.

- أزرار إضافية

اكتسب ايفون زرين جديدين منذ iPhone 11، كل من زر الحركة وهو استبدال مفتاح كتم الصوت، وزر التحكم في الكاميرا، وترفض ابل تسمية التحكم في الكاميرا زرًا، ولكن هذا هو ما هو عليه.

لا يزال زر الحركة يعمل افتراضيًا كمفتاح كتم الصوت، ولكن إذا وجدت نفسك لا ترغب في تغيير ذلك كثيرًا، فيمكنك ضبطه على عدد من الأشياء الأخرى، بما في ذلك: وضع التركيز، وفتح تطبيق الكاميرا، وتبديل المصباح، وتسجيل مذكرة صوتية، واكثر.

أما بالنسبة للتحكم في الكاميرا، فهذا تبديل جديد على iPhone 16، يمنح المستخدمين طرقًا جديدة مريحة ومتعددة الاستخدامات لاستخدام كاميرا الايفون الخاصة بهم، وسيؤدي الضغط على الزر إلى فتح تطبيق الكاميرا من أي مكان، والضغط على الزر من داخل تطبيق الكاميرا سيلتقط صورة، بينما سيبدأ الضغط عليه في تسجيل مقطع فيديو، كما سيؤدي التمرير السريع على الزر إلى التكبير، ومع ذلك، يمكنك الضغط على الزر مرتين إلى نصفه، وسيؤدي ذلك إلى ظهور قائمة لتكوين ما تريد أن يفعله إجراء التمرير السريع، يمكنك تكوينه بين التعرض والعمق والتكبير والكاميرات والأسلوب والنغمة، كما يمكنك قراءة كل شيء عن ما يفعله زر التحكم في الكاميرا في ملخصنا.

ميزات أخرى لهاتف iPhone 16:

- كاميرا بدقة 48 ميجابكسل مع خيار تكبير بصري 2x

- كاميرا أحدث ذات زاوية عريضة للغاية مع دعم التصوير الماكرو

- مقاومة أفضل للماء

- تثبيت الصورة البصرية من خلال تحريك المستشعر

- فيديو الوضع السينمائي

- فيديو الوضع الحركي

- صور ومقاطع فيديو مكانية

- دعم 5G

- Wi-Fi 7

- شحن لاسلكي MagSafe