تسريبات جديدة عن Realme 13 Pro Plus.. إليكم كل المميزات

الرياض - أميرة القحطاني - دخلت العلامة التجارية Realme قوائم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) اليوم بنموذج جديد برقم الموديل RMX3921، كشف هذا الموديل، الذي يُعتقد أنه Realme 13 Pro Plus، عن بعض ميزاته بفضل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وفيما يلي إليكم كافة تفاصيل هاتف 13 Pro Plus الذي سيتم طرحه قريباً.

ظهور Realme 13 Pro Plus في لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) قبل الإطلاق

عرضت شركة Realme، التي ستقدم الطراز الجديد من السلسلة هذا العام، Realme 13 Pro Plus، جهازها على موقع شهادة FCC، سيكون لـ +Realme 13 Pro، المعروف برقم الطراز RMX3921، أبعاد 161.34 × 73.91 × 8.23 ​​ملم، وفقًا للبيانات الواردة في القائمة، وبالحكم على الأبعاد، فإن + 13 Pro، الذي هو أنحف وأضيق من الطراز السابق +Realme 12 Pro، سيكون أخف وزنًا بمقدار 6 جرامات من طرازه الفرعي من حيث الوزن، لذا فإن الوزن الإجمالي سيكون 190 جرامًا.

سيُطرح هاتف Realme 13 Pro Plus، الذي يتم تشغيله بواسطة بطارية بسعة 5050 مللي أمبير، في الأسواق مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، وبعد التخلي أخيرًا عن الشحن السريع بقدرة 67 وات، ستسمح Realme الآن للأجهزة بالشحن بشكل أسرع.

ومن المتوقع أن يستخدم الجهاز مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل في الجزء الخلفي من الهاتف ككاميرا رئيسية، كما سيحتوي على عدسة مقربة Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

في حين يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في الأمام، ومن بين التسريبات أن هذه الكاميرا ستكون على شاشة مقاس 6.7 بوصة، والتي لن تختلف هذه الشاشة من نوع AMOLED، التي ستوفر معدل تحديث 120 هرتز، عن منافسيها بدقة +Full HD .

سيواكب Realme 13 Pro Plus، الذي سيعمل بواجهة Realme UI 5 المستندة على Android 14، تقنية اليوم مع دعم 5G.