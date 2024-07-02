الآن.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 فراخ وكتاكيت وبيض

الرياض - أميرة القحطاني - نشر سعر الفراخ اليوم والكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، وذلك للفراخ البيضاء والساسو وغيرها وأسعار الكتكوت الأبيض وكذلك سعر البيض، ومنذ وقت ليس ببعيد كانت أسعار الدواجن يتم تحديدها من خلال بورصة الدواجن الرئيسية في بنها، وكانت هي الجهة الرئيسية التي يتم من خلالها تحديد الأسعار، وكان معيار تحديد أسعار الفراخ والكتاكيت يخضع لنظرية العرض والطلب شأن أي سلعة من السلع.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ولكن تبدل الحال الآن وأصبحت أسعار بورصة الدواجن اليوم لها العديد من المصادر والعديد من المكاتب مثل منير السقا ومحمد الجداوي ومحمد عادل وعبد المغيث حسن ومسعد نخلة وغير ذلك، ويقوم كل واحد من هؤلاء بتحديد الأسعار وفق بعض الأليات التي يمتلكها من ناحية المعروض من الدواجن لديه والطلب، كما تختلف أسعار الدواجن من مكان إلى آخر وبشكل يومي بحسب التوزيع الجغرافي، وذلك بالنسبة للمستهلك، كما أن السعر الرئيسي هو سعر بورصة بنها.

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 وفق الأسعار التالية، وذك بعد التغيرات الأخيرة:

سعر الفراخ البيضاء اليوم 2 يوليو 2024 79 جنيه سعر البورصة سعر الفراخ الساسو 108 جنيه للكيلو سعر البورصة معلن أسعار الكتاكيت شركات من 22 جنيه وحتى 36 جنيه

حيث يختلف السعر من شركة إلى أخرى سعر طبق البيض الأحمر 119 جنيه البيض الأبيض 120 جنيه سعر الطبق البيض البلدي 120 جنيه

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بورصة الدواجن الآن

وقعت اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 بعض التغيرات في أسعار البورصة، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 66 جنيه سعر الفراخ الساسو 91 جنيه معلن شركات كتاكيت من 29 إلى 33 جنيه طبق البيض الأبيض 126 جنيه طبيق بيض أحمر 128 جنيه طبق بيض بلدي 140 جنيه كتكوت ساسو 20 جنيه كتكوت ساسو بيور 21 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ننشر لمتابعي موقع الخليج 365 أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري عقب التغيرات التي حدثت في الأسعار، والتي جاءت وفق ما يلي.

كيلو الفراخ البيضاء 69 جنيه الفراخ الساسو 97 جنيه معلن شركات كتاكيت من 19.5 إلى 28 جنيه كتكوت ساسو 19 جنيه كتكوت ساسو بيور 20 جنيه طبق بيض أبيض 125 جنيه طبق بيض أحمر 127 جنيه طبق بيض بلدي 139 جنيه

بوصة الدواجن اليوم

ننشر أسعار بوصة الدواجن اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، والتي جاءت وفق ما يلي

سعر الفراخ البيضاء 74 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الساسو 100 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الساسو 17 جنيه.

الكتكوت الساسو بيور 18 جنيه.

طبيق البيض الأبيض 123 جنيه.

بيط أحمر 125 جنيه للطبق.

بيض بلدي 139 جنيه.

أسعار البورصة اليوم

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، وفق ما يلي

سعر الفراخ البضاء 72 جنيه سعر الفراخ الساسو 99 جنيه معلن شركات كتاكيت من 27 الى 34 جنيه كتكوت ساسو 18 جنيه كتكوت ساسو بيور 19 جنيه كرتونة البيت الأبيض 123 جنيه البيض الأحمر 125 جنيه كرتونة البيض البلدي 140 جنيه بط مسكوفي عمر يوم 43 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 9 يوليو الجاري 2023 فراخ وكتاكيت وبيض وفق الأسعار التالية.

سعر الفراخ البيضاء 67 جنيه سعر الفراخ الساسو 96 جنيه سعر طبيق البيض الأحمر 116 جنيه طبق البيض الأبيض 111 جنيه طبق البيض البلدي 118 جنيه كتاكيت قطعان 11 جنيه كتاكيت بيضاء شركات من 12 إلى 17 جنيه كتكوت ساسو 7.5 جنيه كتكوت ساسو بيور 8.5 جنيه

أسعار البورصة اليوم

وقعت اليوم الأحد 25 يونيو الجاري بعض التغيرات في أسعار بورصة الدواجن، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

أسعار البورصة اليوم

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 19 يونيو الجاري وفق الأسعار التالية.

سعر طبق البيض الأحمر 110 جنيه.

سعر طبق البيض الأبيض 110 جنيه.

سعر طبق البيض البلدي 105 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء 69 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الساسو 83 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت شركات من 8 إلى 13 جنيه.

كتاكيت بيضاء قطعان 7 جنيه.

سعر بورصة الدواجن اليوم

ننشر لمتابعي الخليج 365 أسعار بورصة الدواجن اليوم 16 مايو والتي جاءت كالتالي

فراخ بيضاء 62 جنيه فراخ ساسو 69 جنيه معلن شركات كتاكيت من 12 إلى 19 جنيه كتاكيت قطعان 11 جنيه كتكوت ساسو 8.5 جنيه كتكوت ساسو بيور 9.5 جنيه طبيق بيض أبيض 86 جنيه بيض أحمر 95 جنيه بيض بلدي 92 جنيه

أسعار البورصة الآن

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 4 مايو 2023، مع توقعات بزيادات جديدة ومتتالية بعد قرار الحكومة برفع أسعار السولار اليوم بشكل مفاجئ وكبير، وجاءت أسعار البورصة اليوم وفق ما يلي.

سع الفراخ الساسو 82 جنيه سعر الفراخ البيضاء 66 جنيه معلن شركات الكتاكيت من 11 إلى 17 جنيه كتاكيت قطعان 9 جنيه كتكوت ساسو 7.25 جنيه كتكوت ساسو بيور 8.25 جنيه طبق البيض البلدي 95 جنيه طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه طبق البيض الأبيض 100.75 جنيه

أسعار البورصة اليوم

انخفضت اليوم أسعار بورصة الدواجن، وتراجعت أسعار الفراخ وأسعار طبق البيض لتأتي أسعار اليوم الخميس 27 أبريل وفق ما يلي.

فراخ بيضاء 63 جنيه فراخ ساسو 66 جنيه طبق البيض البلدي 80 جنيه طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه طبق البيض الأبيض 100.75 جنيه معلن شركات كتاكيت بيضاء عمر يوم من 9 إلى 14 جنيه كتاكيت بيضا قطعان 6.5 جنيه كتكوت ساسو 5.5 جنيه كتكوت ساسو بيور 6.5 جنيه

أسعار البورصة اليوم

واصلت أسعار بورصة الدواجن تغيراتها من جديد اليوم الإثنين 24 أبريل لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

فراخ بيضاء 66 جنيه.

فراخ ساسو 73 جنيه.

معلن شركات كتاكيت من 9 إلى 16 جنيه.

طبق البيض الأحمر 105.5 جنيه.

طبق البيض الابيض 105.5 جنيه.

طبق البيض البلدي 90 جنيه.

كتاكيت قطعان 6 جنيه.

كتكوت ساسو 5.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 6.5 جنيه.

أسعار البورصة بيض وفراخ

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 17 أبريل تغيرات كبيرة في الأسعار، لتأتي أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض اليوم وفق ما يلي.

الفراخ البيضاء 68 جنيه للكيلو الفراخ الساسو 78 جنيه للكيلو معلن شركات الكتاكيت من 7.75 إلى 15 جنيه كتاكيت بيضاء قطعان 6.5 جنيه كتكوت ساسو 5.5 جنيه كتكوت ساسو بيور 6.5 جنيه طبق البيض الأحمر 105.75 جنيه طبق البيض الأبيض 105.75 جنيه طبق البيض البلدي 90 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 15 أبريل الجاري وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 71 جنيه.

الفراخ الساسو 83 جنيه.

طبق البيض الأبيض 102.75 جنيه.

طبق البيض الأحمر 102.75 جنيه.

طبق البيض البلدي 96 جنيه.

كتكوت أبيض شركات من 6 إلى 12 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان 3 جنيه.

كتكوت ساسو 9 جنيه.

ساسو بيور 10 جنيه.

أسعار البورصة اليوم

وقعت اليوم الخميس 13 أبريل بعض التغيرات الطفيفة في أسعار البورصة وذلك على النحو التالي.

فراخ بيضاء 71 جنيه فراخ ساسو 83 جنيه بيض أبيض 102.75 جنيه بيض أحمر 102.75 جنيه طبق بيض بلدي 96 جنيه كتكوت أبيض شركات من 6 إلى 12 جنيه كتكوت أبيض قطعان 4 جنيه كتكوت ساسو 9 جنيه كتكوت ساسو بيور 10 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وجاءت أسعار بورصة الدواجن الأربعاء 12 أبريل وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 71 جنيه.

سعر الساسو الآن 87 جنيه.

معلن شركات كتاكيت من 6 إلى 12 جنيه.

كتاكيت قطعان 4 جنيه.

طبق البيض الأحمر 102.75 جنيه.

طبق البيض الأبيض 102.75 جنيه.

طبق البيض البلدي 96 جنيه.

كتكوت ساسو 9 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 10 جنيه.

أسعار البورصة الثلاثاء

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 11 أبريل، حيث ارتفعت أسعار البيض والفراخ البيضاء، وذلك على النحو الآتي

فراخ بيضاء 71 جنيه فراخ ساسو 87 جنيه كتاكيت قطعان 5 جنيه كتاكيت شركات من 6 إلى 12 جنيه كتكوت ساسو 10 جنيه كتكوت ساسو بيور 11 جنيه طبق بيض أبيض 101.75 جنيه بيض أحمر 102 جنيه للطبق بيض بلدي 100 جنيه للطبق

أسعار البورصة اليوم

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 10 أبريل تغيرات جديدة، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

الفراخ البيضا 69 جنيه الفراخ الساسو 87جنيه معلن شركات كتاكيت من 6 إلى 12 جنيه كتاكيت بيضاء قطعان 5 جنيه طبق البيض الأبيض 100 جنيه طبق البيض الأحمر 101 جنيه طبق البيض البلدي 100 جنيه كتكوت ساسو 9 جنيه كتكوت ساسو بيور 10 جنيه

أسعار البورصة الأحد 9 أبريل

ووقعت اليوم الأحد 9 أبريل تغيرات جديدة في أسعار بورصة الدواجن، حيث ارتفع سعر طبق البيض بأنواعه المختلفة، كما انخفض أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء واستقرت الفراخ الساسو.

سعر الفراخ البيضاء 70 جنيه. الفراخ الساسو 87 جنيه. معلن شركات كتاكيت من 6 إلى 12 جنيه. كتاكيت قطعان 5 جنيه. كتكوت ساسو 9 جنيه. كتكوت ساسو بيور 10 جنيه. طبق البيض الأبيض 99.75 جنيه. طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه. بيض بلدي 100 جنيه.

أسعار البورصة السبت

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8 أبريل حالة من الثبات الحذر في سعر الفراخ والبيض، مع تراجع أسعار الكتاكيت، لتأتي أسعار البورصة الآن وفق ما يلي.

كيلو الفراخ البيضاء 71 جنيه كيلو الفراخ الساسو 87 جنيه معلن شركات كتاكيت من 6 إلى 12 جنيه على حسب كل شركة كتاكيت بيضاء قطعان 6 جنيه طبق البيض الأبيض 95.75 جنيه طبق البيض الأحمر 97.75 جنيه طبق البيض البلدي 100 جنيه كتكوت ساسو 9 جنيه كتكوت ساسو بيور 10 جنيه

أسعار البورصة الآن بيض وفراخ وكتاكيت

جاءت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 7 أبريل وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 71 جنيه للكيلو. الفراخ الساسو 87 جنيه للكيلو. طبق البيض الأبيض 97 جنيه. طبق البيض الأحمر 98 جنيه. طبق البيض البلدي 100 جنيه. معلن شركات الكتاكيت من 8 إلى 12 جنيه. كتاكيت بيضاء قطعان 6 جنيه. كتكوت ساسو 9 جنيه. كتكوت ساسو بيور 10 جنيه.

أسعار البورصة اليوم الخميس

ننشر لمتابعينا في الخليج 365 أسعار الدواجن اليوم الخميس 6 أبريل 2023، والتي جاءت وفق الأسعار التالية.

الفراخ البيضاء 71 جنيه. الفراخ الساسو 87 جنيه. معلن شركات الكتاكيت من 8 إلى 16 جنيه. كتاكيت قطعان 7 جنيه. طبق البيض الأبيض 95 جنيه. طبق البيض الأحمر 96 جنيه. طبق البيض البلدي 100 جنيه. كتكوت ساسو 10 جنيه. كتكوت ساسو بيور 11 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن 5 أبريل

الفراخ البيضاء 71 جنيه الفراخ الساسو 87 جنيه طبق البيض الأبيض 88.75 جنيه طبق البيض الأحمر 95.75 جنيه طبق البيض البلدي 103 جنيه الكتكوت الساسو 9 جنيه الكتكوت الساسو بيور 10 جنيه معلن شركات كتاكيت بيضاء من 7 إلى 18 جنيه كتاكيت بيضاء قطعان 8 جنيه

أسعار بورصة الدواجن الآن

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 وفق قائمة الأسعار التالية.

سعر بورصة الدواجن اليوم اليوم

وقعت اليوم الأحد 2 أبريل الجاري تغيرات كبيرة في أسعار البورصة، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة اليوم 71 جنيه سعر كيلو الساسو 90 جنيه كتكوت ساسو 9 جنيه كتكوت ساسو بيور 10 جنيه كتكيت بيضاء شركات من 11 إلى 18 جنيه كتاكيت قطعان 10 جنيه طبق البيض الأبيض 87 جنيه طبق البيض الأحمر 97 جنيه طبق البيض البلدي 102 جنيه

سعر بورصة الدواجن اليوم

تراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29 مارس الجاري، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف، وجاءت الأسعار الآن وفق ما يلي.

أسعار الفراخ البيضاء 66 جنيه.

الفراخ الساسو 105 جنيه للكيلو.

معلن شركات كتاكيت من 10 إلى 19 جنيه.

كتاكيت قطعان 8.5 جنيه.

كتكوت ساسو 9 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 10 جنيه.

طبق البيض الأبيض 95.75 جنيه.

طبق البيض الأحمر 102.75 جنيه.

طبق البيض البلدي 108 جنيه.

أسعار البورصة اليوم

الفراخ البيضاء 64 جنيه الفراخ الساسو 107 جنيه كتاكيت بيضاء شركات من 10 إلى 19 جنيه كتاكيت قطعان 10 جنيه طبق البيض الأبيض 96 جنيه طبق البيض الأحمر 103 جنيه طبق البلدي 108 جنيه كتكوت ساسو 9.5 جنيه كتكوت ساسو بيور 10.5 جنيه

أسعار البورصة اليوم

واصلت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 25 مارس الجاري انخفاضها في أسعار الكتاكيت، واستقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض، وارتفاع أسعار الفراخ الساسو، لتأتي الأسعار الآن وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 66 جنيه. سعر الفراخ الساسو 105 جنيه. معلن شركات الكتاكيت من 15 إلى 21 جنيه. كتاكيت قطعان 12 جنيه. كتكوت ساسو 9.5 جنيه. كتكوت ساسو بيور 10.5 جنيه. طبق البيض الأبيض 96 جنيه. طبق البيض الأحمر 102 جنيه. طبق البيض البلدي 108 جنيه.

أسعار البورصة اليوم

سعر الفراخ البيضاء 73 جنيه للكيلو سعر الفراخ الساسو 107 جنيه سعر طبق البيض الأبيض 95.75 جنيه سعر طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه سعر طبق البيض البلدي 108 جنيه سعر الكتكوت الابيض معلن شركات من 18 إلى 27 جنيه للكتكوت سعر الكتكوت الابيض قطعان 13 جنيه الكتكوت الساسو 14 جنيه الكتكوت الساسو بيور 15 جنيه

أسعار البورصة اليوم

جاءت أسعار بولاصة الدواجن اليوم وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 73 جنيه. سعر الفراخ الساسو 105 جنيه. سعر طبق البيض الأبيض 95.75 جنيه. سعر طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه. سعر طبق البيض البلدي 08 جنيه. أسعار الكتاكيت شركات من 20 إلى 27 جنيه. أسعار الكتاكيت قطعان 17 جنيه. أسعار الكتكوت الساسو 14 جنيه. الكتكوت الساسو بيور 15 جنيه.

أسعار البورصة اليوم

وقع اليوم الخميس 16 مارس 2023 تغيرات بأسعار بورصة الدواجن، لتأتي الأسعار الآن في البورصة وفق ما يلي.

فراخ بيضا 73 جنيه فراخ ساسو 112 جنيه معلن شركات كتاكيت من 20 إلى 28 جنيه كتكوت أبيض قطعان 17 جنيه كتكوت ساسو 15 جنيه كتكوت ساسو بيور 16 جنيه طبق البيض الابيض 95.75 جنيه طبق بيض أحمر 100.75 جنيه طبق بيض بلدي 108 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وجات أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15 مارس الحالي وفق ما يلي.

فراخ بيضاء 73 جنيه فراخ ساسو 115 جنيه معلن شركات كتاكيت من 21 إلى 27 جنيه كتكوت أبيض قطعان 15 جنيه طبق البيض الأبيض 95.75 جنيه طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه طبق البيض البلدي 108 جنيه كتكوت ساسو 16 جنيه كتكوت ساسو بيور 17 جنيه

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس

جاءت أسعار البورصة اليوم الثلاثاء بالنسبة للفراخ والكتاكيت والبيض وفق ما يلي.

سعر الفراخ البيضاء 74 جنيه. سعر الفراخ الساسو 108 جنيه. سعر طبق البيض الأبيض 95.75 جنيه. طبق البيض الأحمر 101 جنيه. طبق البيض البلدي 08 جنيه. سعر الكتكوت الابيض شركات من 21 إلى 28 جنيه. سعر الكتكوت الأبيض أهالي 15 جنيه. سعر الكتكوت الساسو 15 جنيه. سعر الكتكوت الساسو بيور 16 جنيه.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم

ونبدأ الآن بأسعار الفراخ الساسو والبيضاء

سعر كيلو الفراخ البيضا في البورصة الآن 74 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو 104 جنيه

أما أسعار الكتكتوت الابيض فجاءت كالتالي

سعر الكتكوت الابيض في شركة الحمد للأعلاف 22 جنيه وهو أقل سعر اليوم شركة نيوهوب إيجيبت 28 جنيه وهو أعلى سعر اليوم الفيروز 24.5 جنيه القاهرة للدواجن 26 جنيه بلادي للأعلاف 23 جنيه

وحول أسعار طبق البيض الأحمر والابيض والبلدي فجاء وفق ما يلي

سعر طبق البيض الابيض 95.75 جنيه سعر طبق البيض الأحمر 100.75 جنيه سعر طبق البيض البلدي 108 جنيه

هذا وتختلف أسعار الدواجن في المحلات عن أسعار بورصة الدواجن اليوم والأسعار المعلنة، حيث أن الأسعار المعلنة هي أسعار المزارع تنفيذ اليوم، أما سعر الفراخ في المحلات فيزيد عن ذلك ما بين جنيهان إلى خمسة جنيهات، وذلك حسب المكان والعرض والطلب، نظراً لأسعار تكلفة النقل وغير ذلك.

كما يتوقع رئيس شعبة الدواجن زيادة أسعار الفراخ خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أنه سوف يتم ضم المربين وأصحاب المزارع إلى بورصة الدواجن الرئيسية كي يتم الإتفاق على أسعار التكلفة ووضع هامش ربح محدد ويكون هذا هو السعر المعلن في الأسواق لعدم تضرر المربين.