تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. «منتدى القادة للتعليم التقني والمهني» يعقد فعالياته في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، نظّم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «أكتفت» منتدى القادة للتعليم التقني والمهني، في مركز أدنيك أبوظبي.

يستقطب المنتدى نخبة من الخبراء المحليين والعالميين من رواد الأعمال والصناعة وخبراء التعليم في قطاعات الأعمال والصناعة والتدريب التقني والمهني. ويهدف المنتدى إلى إيجاد حلول لأهم التحديات العالمية التي تواجه قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن برنامجه حوارات لتعزيز الشراكات ودعم ثقافة الابتكار، واقتراح تصورات عملية تسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «في عصر التقنيات المتسارعة تزداد أهمية المهارات التقنية والمهنية، ويزداد تأثيرها في تحقيق النجاح على المستويين الفردي والمؤسسي. ونحن في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني نواصل العمل لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، التزاماً بتوجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل في كل المجالات، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تأهيل جيل إماراتي قادر على قيادة الركب والمشاركة الفاعلة في جهود صنع المستقبل».

وأضاف الشامسي: «إن أهمية التدريب التقني والمهني لا تقتصر على تعزيز فرص الشباب في الحصول على الوظائف المناسبة، بل تمتد إلى الإسهام في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني. ونحن من خلال هذا المنتدى والعديد من الفعاليات الأخرى في هذا المجال نسعى إلى تمكين الشباب الإماراتي، والإسهام في سد الفجوة المهارية التي أفرزتها المتغيرات العالمية المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز مكانة أبوظبي وريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة».

ويتزامن انعقاد المنتدى هذا العام مع المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2024، ما يتيح للزوار والمشاركين فرصة الاطلاع على مشاركات الشباب الإماراتي خلال المسابقة، وتنافسهم في المجالات التقنية والمهنية، وما يتمتعون به من خبرات ومهارات ومعارف عالية المستوى.

ينطلق المنتدى بكلمة افتتاحية يلقيها الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن جلستين حواريتين الأولى بعنوان «الشباب الإماراتي الملهم» وتسلط الضوء على نخبة من خريجي مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني العاملين في مجالات متعددة. أما الجلسة الثانية، فهي بعنوان «التلمذة المهنية والتعليم التقني، ضرورة للتنمية المستدامة». ويشارك فيها الدكتور أوليفر بيومي، رئيس وحدة التعاون الفني في الشبكة الدولية لمراكز التعليم المهني والتقني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهينغ جوان تيك عضو مجلس الإدارة في منظمة المهارات العالمية.