الامارات | رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - في قصر البحر في أبوظبي ـ عدداً من وزراء الصحة والمسؤولين المشاركين في النسخة الأولى من فعاليات "أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية".

ورحب سموه خلال اللقاء بضيوف الدولة يرافقهم معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ـ أبوظبي .. متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم في فعاليات هذا الحدث العالمي للخروج بنتائج تشكل قاعدة لوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الصحة العالمي.

وأكد سموه أهمية مثل هذه الملتقيات في تبادل الأفكار والرؤى بشأن أحدث التوجهات والمبادرات التكنولوجية المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية الصحية في العالم إلى جانب إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع الصحة.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات حريصة على دعم جميع الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز النظم الصحية العالمية وتشجيع الاستثمار في مجال تطوير الرعاية الصحية لما فيه خير البشرية.

من جانبهم أعرب وزراء الصحة والمسؤولون المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات والقائمين على تنظيم أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي يمثل منصة للحوار وتبادل الآراء بشأن متطلبات الرعاية الصحية المستقبلية وسبل الانتقال من مرحلة الرعاية إلى العناية بالصحة عبر نهج استباقي وقائي.