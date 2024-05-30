الامارات | رئيس الدولة يصل بكين في زيارة دولة إلى الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة بكين، أمس، في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تستمر يومين، وذلك تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ.

ويضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة كلاً من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة بديوان الرئاسة، والشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، خلدون المبارك، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس المكتب الوطني للإعلام، الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، حسين بن إبراهيم الحمادي، ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللواء الركن مسلم الراشدي، ونائب رئيس بعثة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، خالد محمد جديد الشحي، والأمين العام لمجلس توازن، طارق عبدالرحيم الحوسني، والرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، معمر عبدالله أبوشهاب.