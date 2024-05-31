الامارات | محمد بن زايد: العمل الدولي المشترك السبيل إلى الارتقاء بدولنا وشعوبنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على التعاون مع أشقائها في الدول العربية، بهدف دعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي - الصيني، بما يخدم تطلعات الجانبين.

جاء ذلك خلال مشاركة سموّه، أمس، في الدورة الـ10 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، شي جين بينغ، وعدد من قادة الدول العربية الشقيقة.

وعبر سموّه، في كلمته أمام الاجتماع، عن شكره للرئيس شي جين بينغ، لاستضافة الصين الاجتماع وترؤسها له، مقدراً الجهود التي بذلت للإعداد له.

كما أعرب سموّه، عن ثقته بأن الصين تحت قيادة بينغ، ستواصل نهضتها وتقدمها، وستعمل على تعزيز التعاون والعمل العربي-الصيني المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صاحب السموّ رئيس الدولة، أن الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني، يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن، لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات تؤمن بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدولي المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا وتلبية طموحات شعوبنا وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

وقال سموّه إن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات متصاعدة، نتيجة لاستمرار الحرب في قطاع غزة وما تسببه من أوضاع إنسانية صعبة لسكانه، الأمر الذي يزيد من أهمية العمل العربي - الصيني المشترك، بجانب الجهود الدولية، من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية لسكانه، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية له، إضافة إلى أهمية إيجاد أفق للسلام العادل والشامل في المنطقة استناداً إلى «حل الدولتين».

وأضاف سموّه، أن هذا الاجتماع هو تجسيد للعلاقات المتميّزة بين الصين والدول العربية، وتأكيد للحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون العربي-الصيني نحو آفاق أرحب.

وعبر سموّه، في ختام كلمته، عن ثقته بأن مخرجات الاجتماع ستعزز من مستوى التنسيق واستدامة التعاون الأخوي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل صباح أمس، إلى مقر انعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في دورته الـ10، حيث التُقطت لسموّه صورة رسمية مع الرئيس الصيني، كما شارك سموّه في الصورة الجماعية لرؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع.